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Что приготовить из картофеля? Пиццу!
Рецепт для всех, кто хочет попробовать обновленную версию самой вкусной картошки.
Ингредиенты:
- картофель 4 шт.
- колбаски 70 г
- Моцарелла 150 г
- кетчуп 4 ст. л.
- масло оливковое 2 ст. л.
- розмарин сухой 1 ч. л.
- перец черный молотый 1 ч. л.
- соль 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Картошку сварить до готовности.
Выложить на пергамент и придавить через еще один лист пергамента.
2. Смазать смесью растительного масла, соли, перца и розмарина.
3. Запекать до румяной корочки 10-20 мин при 180 °С. Зависит от того, насколько хрустящей вы хотите картофель.
4. Достать из духовки. Посыпать сыром натертым и добавить колбаски.
5. Запекать еще 5-10 минут.