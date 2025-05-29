Що робити, якщо ви пропустили рейс: права пасажирів, політики авіакомпаній і поради, як діяти в різних ситуаціях

Навіть найдосвідченіші мандрівники не застраховані від пропуску рейсу. Якщо ви потрапили у величезний затор або пропустили рейс через повільну чергу на контрольно-пропускному пункті, ця неприємна ситуація може бути дуже стресовою, особливо якщо вона трапляється в чужій країні. Що ж робити, якщо це сталося? Насамперед, не панікуйте! Завжди є вихід із будь-якої ситуації, який допоможе вам дістатися до пункту призначення іншим найближчим рейсом. Ці поради підкажуть, що робити, якщо ви пропустили рейс, і які права мають пасажири в різних ситуаціях.

Що робити, якщо я пропустив рейс?

Зв’яжіться з авіакомпанією, якщо ви пропустили рейс. Джерело: Image Jan Vašek/Pixabay

Якщо ви пропустили рейс, перше, що потрібно зробити, – зателефонувати до авіакомпанії. Інакше вам присвоять статус "no-show" (неявка), що скасує весь ваш маршрут, включно з усіма зворотними та стикувальними рейсами, які можуть бути заплановані далі. Якщо ви бачите, що ваше запізнення стає критичним і ви, ймовірно, пропустите рейс, зв’яжіться з авіакомпанією заздалегідь, щоб почати спільно шукати можливі рішення.

Генеральний директор MattressNextDay і завзятий мандрівник Мартін Сілі зазначає, що чим раніше ви повідомите про своє запізнення, тим імовірніше, що авіакомпанія зможе швидко допомогти вам і, якщо можливо, забронювати місце на наступний рейс.

Якщо ви вже в аеропорту, але не встигли пройти контроль безпеки та реєстрацію вчасно, зверніться до стійки інформації біля гейту, щоб дізнатися, як перебронювати пропущений рейс. Блогерка Money Saved is Money Earned Таня Реддінг поділилася своїм досвідом мандрівника, який стикався з пропущеним рейсом. Пропустивши кілька рейсів з різних причин – як тих, що були поза її контролем, так і тих, які вона могла контролювати, – у кожному з цих випадків вона негайно зверталася до стійки інформації. Там їй одразу надавали всю необхідну інформацію про доступні рейси та можливі варіанти, щоб усе ж таки здійснити переліт. В одному випадку вона змогла перебронювати рейс і вилетіти через годину без проблем. В іншому випадку її направили до центру підтримки великої авіакомпанії, де допомогли перебронювати рейс і знайти нічліг.

Як перебронювати пропущений рейс?

Зверніться за допомогою до представника авіакомпанії та будьте ввічливими – імовірно, він зможе знайти вам квиток на найближчий доступний рейс до вашого пункту призначення.

Багато авіаперевізників із розумінням ставляться до таких ситуацій, особливо якщо це сталося не з вашої вини. Засновник тревел-блогу Travel Explorator Мартін Сото розповів, що деякі авіакомпанії, наприклад American Airlines, застосовують так зване "правило спущеного колеса". Це означає, якщо пасажир запізнився на рейс через причини, які від нього не залежать (наприклад, спущене колесо), він може сісти на інший літак того ж дня без додаткової плати. Деякі компанії можуть вимагати підтвердження причини, тоді як інші більш лояльні.

Якщо ви намагаєтеся перебронювати пропущений рейс, майте на увазі, що деякі авіакомпанії стягують плату за таку послугу. Це частіше трапляється у бюджетних перевізників або якщо ви купили дешевший квитки з обмеженнями на зміни. Також вам, можливо, доведеться сплатити різницю у вартості квитка, якщо "новий" рейс дорожчий.

Зверніть увагу на те, наскільки пізній час вам запропонує авіакомпанія для перебронювання. Ймовірно, вони намагатимуться обрати пізнішу дату. Перевірте самостійно, чи є вільні місця на найближчих рейсах, які вам підходять, і спробуйте домовитися про зручне перебронювання. Зберігайте дружелюбний і спокійний тон, але не втрачайте наполегливості.

Авторка тревел-блогу Whimsy Soul Кара Хармс розповіла про таку ситуацію зі свого досвіду. Одного разу Southwest Airlines повністю скасувала її рейс і запропонувала перебронювати його через шість днів. При цьому агент повідомив, що компанія не оплатить готель на цей період і не поверне кошти. Поки Кара розмовляла з агентом, її чоловік перевірив наявність квитків на інші рейси та знайшов вільні місця на рейси з вильотом того ж дня. Вона наполягла, щоб рейс перебронювали на зручний для неї час, і компанії довелося піти їй назустріч.

Як отримати повернення коштів за пропущений рейс?

Якщо ви пропустили рейс і більше не плануєте летіти, ви не зможете отримати повернення коштів за квиток, навіть якщо ви його не використали. Винятком є ситуація, коли авіакомпанія скасувала рейс – тоді кошти за квиток повертаються пасажиру. Це загальне правило більшості авіаперевізників.

Однак є компанії з дещо іншими політиками. Автор тревел-блогу Surfhungry.com Джошуа Франсія каже, що деякі компанії можуть повернути кошти за пропущений рейс, але не обов’язково. Для цього пасажир повинен негайно зв’язатися з агентом або службою управління рейсами та пояснити ситуацію, через яку він не може встигти на рейс вчасно. Якщо вони підтвердять причину і вважатимуть її прийнятною, можуть повернути кошти за квиток.

Тому під час планування рейсу заздалегідь досліджуйте політику авіакомпанії щодо непередбачених ситуацій і права пасажирів у разі пропуску рейсу перед бронюванням.

Чи покриває туристична страховка пропущений рейс?

Так, туристична страховка може покривати пропущений рейс, але лише якщо ця ситуація включена до її пакету. Шайлар Бредевольд із Odyssean Travel радить уважно вивчати умови, обираючи постачальника туристичної страховки. По-перше, не варто вирушати в подорож без такої страховки взагалі. По-друге, детально аналізуйте, що включено та виключено, а не просто підписуйте документи там, де вам кажуть.

Якщо ваша страховка покриває пропущені рейси, вам потрібно буде надати страховій компанії докази того, що причина затримки була вагомою. Також потрібно довести, що у вас було достатньо часу, щоб дістатися до аеропорту, адже страховка не покриває рейси, які ви не могли пропустити.

Що стається з багажем, якщо ви пропустили рейс?

Якщо ви не потрапили на літак, але ваш багаж уже на борту (така ситуація може статися, наприклад, під час пропущеного стикування), негайно зателефонуйте авіакомпанії та повідомте про це. Вони відкриють заявку на багаж, щоб відстежити його та повернути власнику. Ви також можете домовитися з авіакомпанією, де ви зможете забрати багаж після перебронювання на новий рейс. В іншому випадку авіакомпанія може надіслати його за вказаною вами адресою.

Як причина запізнення впливає на права пасажира?

Не всі причини запізнення на рейс передбачають компенсацію. Джерело: Image Jan Vašek/Pixabay

Отже, із тим, що робити в разі запізнення на літак, ви вже ознайомлені. Тепер варто з’ясувати, які наслідки можуть мати причини пропуску рейсу. Від них залежать ваші права як пасажира та те, як авіакомпанія вирішуватиме ситуацію, що виникла.

Пропуск рейсу через затори

Якщо ви пропустили рейс через затори, авіакомпанія може скасувати весь ваш маршрут через неявку. Ось чому так важливо заздалегідь попередити агента, з’ясувати, як організувати перебронювання квитка, і, ймовірно, сплатити за цю послугу плату.

На жаль, затори – одна з найпоширеніших причин пропуску рейсу, але більшість авіакомпаній не вважають їх достатньо вагомою причиною. Щоб уникнути такої ситуації, варто заздалегідь перевірити, скільки часу вам потрібно, щоб дістатися до аеропорту, і виїхати з достатнім запасом часу, щоб не запізнитися.

Пропуск рейсу через хворобу або надзвичайну медичну ситуацію

Якщо вам довелося звернутися за екстреною медичною допомогою або ви несподівано захворіли, отримайте довідку від лікаря, яка підтверджує, що ви не можете летіти через травму чи хворобу. Процедури авіакомпаній у таких обставинах можуть відрізнятися, але в більшості випадків ви можете отримати повернення коштів або принаймні уникнути штрафу за скасування, якщо зробите це заздалегідь. Дослідіть політику вашого перевізника, щоб з’ясувати, чи є задокументована медична надзвичайна ситуація достатньою причиною для скасування без штрафу.

Пропуск рейсу через перевірку безпеки

Якщо причиною пропуску рейсу стала затримка під час перевірки безпеки, ви мало що можете зробити. Аеропорти та авіакомпанії мають право ретельно перевіряти пасажирів, адже від цього залежить загальна безпека. У такому разі ви можете організувати перебронювання квитка на пізніший рейс, але, найімовірніше, вам доведеться сплатити додаткову плату за цю послугу.

Це ще одна причина виїжджати до аеропорту заздалегідь. Тоді ви не лише мінімізуєте ризики запізнення через затори, але й матимете достатньо часу, щоб пройти перевірку безпеки. Плануйте прибути до аеропорту щонайменше за півтори години для внутрішнього рейсу та 2 години для міжнародного.

Також зверніть увагу на свій багаж: переконайтеся, що він не перевищує ліміт ваги та не містить нічого, що викличе додаткову увагу на пункті перевірки. Перевірте, чи актуальні ваш паспорт, квиток та інші документи, які можуть знадобитися, наприклад, підтвердження вакцинації чи негативний тест на Covid-19.

Що, якщо ви зареєструвалися, але пропустили рейс?

Спробуйте перебронювати квиток на час, який вам найкраще підходить. Джерело: Image Yong Wang/Pixabay

Якщо ви пропустили рейс після того, як уже зареєструвалися, авіакомпанія спершу спробує зв’язатися з вами телефоном або через систему гучного зв’язку аеропорту. Вас попросять підійти до гейту, і ви повинні зробити це якомога швидше, щоб устигти на рейс.

Якщо ви не встигнете до гейту вчасно, літак відлетить без вас, і вас позначать у системі як "no-show". Тоді вам доведеться вирішувати, як перебронювати рейс після пропущеного, і про будь-яку компенсацію не йтиметься.

Якщо немає стикувального рейсу

Бувають ситуації, коли ви вчасно прибули на рейс, але пропустили стикувальний. У цьому разі, крім перебронювання, ви маєте право на компенсацію, якщо не доведено, що це сталося з причин, які не залежать від авіакомпанії (наприклад, затримка через погану погоду).

Якщо ви пропустили стикування, дійте за тими ж кроками: зв’яжіться з авіакомпанією, повідомте про запізнення на стикування та дізнайтесь, як перебронювати квиток на найближчий доступний рейс.

Найчастіше авіакомпанія буде зобов’язана перенести вас на інший рейс без плати за перебронювання. Але це не стосується випадків, коли ви пропустили стикування з власної вини, наприклад, не залишивши достатньо часу. Розгляньмо деякі способи пропуску стикування.

Пропуск рейсу через погану погоду

Якщо причиною пропуску стикування є погода, небезпечна для польотів, авіакомпанія повинна забронювати вас на найближчий можливий рейс. Оскільки вона не несе відповідальності за погану погоду, компенсація пасажирам не виплачується. Але якщо стикування зазначене в тій самій броні, ви можете вимагати від перевізника зручностей на час очікування: їжу, напої та, за потреби, проживання.

Якщо стикування не входить до бронювання вашого квитка, вам доведеться самостійно домовлятися про перебронювання на новий рейс.

Пропуск рейсу через коротку пересадку

У цьому разі авіакомпанія повинна безкоштовно перебронювати наступний рейс, якщо стикування включене до вашого квитка. Оскільки перевізник не дав вам достатньо часу для посадки на стикувальний рейс, ви можете вимагати компенсацію, якщо пропустите його.

Це не стосується випадків, коли стикування на окремому квитку: тоді вам, найімовірніше, доведеться самостійно вирішувати питання з новим квитком і сплатити плату.

Пропуск рейсу через затримки або скасування рейсів

Це випадок, коли вас точно забронюють на наступний рейс, і до того ж авіакомпанія зобов’язана надати їжу, напої та доступ до засобів зв’язку. За потреби можуть додати готель і трансфер туди й назад.

Якщо порушення вашого маршруту сталося з вини авіакомпанії, ви можете мати право на компенсацію за пропущений рейс, розмір якої залежить від відстані та тривалості рейсу.