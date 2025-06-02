Друзі, природно, від учорашнього дня по Мережі від деяких особливо нервових і не дуже розумних персонажів гуляє страшне питання. Чим росія відповість на удар по аеродромах? Як помститься? Як покарає Україну? Прилетить мільйон дронів Києвом? Нарешті використовують страшний міфічний "Горішник" чи Іскандери у Харкові, Запоріжжі та Сумах? Відповідаю, а то вони себе та оточуючих втоплять у тривожному скиглі та страшному передчутті

Сама постановка питання неправильна. Як і спроби розглядати російську агресію як відповідь на наші дії. Небезпечна та дурна ілюзія. Помилкова логіка зайчика, який думає, що "якщо буде добре поводитися, вовк його не з'їсть". Не вірте ні на мить розпропаганді. І нашим корисним клоунам. Які хором зараз (і не лише зараз) намагаються тонким шаром розмастити провину за війну між різними учасниками

Москва напала на нас просто тому, що так їй потрібно. Ні, ми не самі винні, ми не спровокували росію і ніяких не все так однозначно. Вони напали на нас, бо хотіли захопити. Розповіді про небезпечне розширення НАТО, про "їх людей", про російськомовних і парафіян Московської Церкви, про біолабораторії, хлопчиків у трусиках чи дівчаток без них – це брехня. Велика традиційна російська брехня

Вони напали на нас не "у відповідь", а першими зі своїх причин. Вони вбивали та катували цивільних на окупованих територіях, вони бомбардують наші міста та енергетику не "у відповідь". А тому, що не змогли завоювати відразу. Вони мстять нам? Так, це правда. За те, що ми взагалі існуємо, за те, що живі і не згодні добровільно вирушати до концтаборів. Все дуже просто. Вони використовують проти нас весь арсенал наявних коштів. Вони не дотримуються жодних правил ведення війни. А наш опір та удари у відповідь тільки підвищують наші шанси на виживання.

Вони нас не карають, як суворі батьки. Вони нас не пошкодують, якщо ми не пручатимемося, а лише голосно плакатимемо. Вони ніколи не шкодують, хто плаче, доведено Другою Світовою війною та й окупацією сьогодні. Ми можемо прийняти реальність: Опір можемо закінчитися смертю, а може, і ні. Капітуляція закінчиться смертю без варіантів.