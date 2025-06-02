Друзья, естественно, со вчерашнего дня по Сети от некоторых особо нервных и не особо умных персонажей гуляет страшный вопрос. Чем россия ответит на удар по аэродромам? Как отомстит? Как накажет Украину? Прилетит миллион дронов по Киеву? Наконец-то используют страшный мифический "Орешник" или Искандеры по Харькову, Запорожью и Сумам? Отвечаю, а то они себя и окружающих утопят в тревожном нытье и страшном предвкушении

Сама постановка вопроса неверная. Как и попытки рассматривать российскую агрессию в качестве ответа на наши действия. Опасная и глупая иллюзия. Ошибочная логика зайчика, который думает, что "если будет себя хорошо вести, волк его не съест". Не верьте ни на секунду роспропаганде. И нашим полезным клоунам. Которые хором сейчас (и не только сейчас) пытаются тонким слоем размазать вину за войну между разными участниками

Москва напала на нас просто потому, что ей так нужно. Нет, мы не "сами виноваты", мы не "спровоцировали россию" и никаких "не все так однозначно". Они напали на нас потому, что хотели захватить. Рассказы про опасное расширение НАТО, про "их людей", про русскоязычных и прихожан Московской Церкви, про биолаборатории, мальчиков в трусиках или девочек без таковых – это все ложь. Большая традиционная российская ложь

Они напали на нас не "в ответ", а первыми по своим причинам. Они убивали и пытали гражданских на оккупированных территориях, они бомбят наши города и энергетику не "в ответ". А потому что не смогли завоевать сразу. Они мстят нам? Да, это правда. За то что мы вообще существуем, за то что живы и не согласны добровольно отправляться в концлагеря. Все предельно просто. Они используют против нас весь арсенал имеющихся средств. Они не соблюдают никаких правил ведения войны. А наше сопротивление и удары в ответ только повышают наши шансы на выживание

Они нас не наказывают, как строгие родители. Они нас не пожалеют, если мы не будем сопротивляться, а только громко плакать. Они никогда не жалеют, тех кто плачет, доказано Второй Мировой войной да и оккупацией сегодня. Мы можем принять реальность: Сопротивление можем закончиться смертью, а может и нет. Капитуляция закончится смертью без вариантов.