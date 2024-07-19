Чого хоче Путін

Про можливі мирні переговори з Росією зараз не говорить лише лінивий. Президент України Володимир Зеленський обіцяє організувати вже найближчими місяцями новий саміт миру і навіть запросити на нього представників Росії. Про можливі домовленості з Путіним говорить і республіканський кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Дональд Трамп, і візитери, які залицялися до колишнього президента. Про необхідність переговорів знову і знову заявляють Сі Цзіньпін, Ердоган, Орбан – і кожен претендує на роль посередника. Але головне питання, втім, не в тому, чи з'явиться за стіл переговорів Путін, а в тому, що всі ці люди можуть запропонувати Путіну, пише Віталій Портников для "Радіо Свобода".

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Для ответа на этот вопрос необходимо уяснить, что вообще нужно Путину. "Сакральный" Крым? Оккупированные украинские области? Чтобы Украина не была в НАТО и "не угрожала" России? Демилитаризация с денацификацией? Отмена санкций?

Не слишком ли мелко? Стоило ли ради всего этого не просто затевать такую большую схватку, но и продолжать ее как будто вопреки здравому смыслу вот уже третий год? Ради Севастополя и Мелитополя? Ради Луганска и Бердянска? Серьезно?

Путин хочет не отхватить награбленное, а стать не просто партнером, но и конкурентом американского и китайского лидеров. И он, кажется, уверен, что сможет добиться этого одним путем – возвращением к империи, воссозданием если не Советского Союза, то по крайней мере "советского пространства" от Ужгорода до Ашхабада. Победа над Украиной парализует не только другие бывшие советские республики, но и соседние с ними страны, заставляя искать безопасную модель сосуществования с российским режимом – так возрождается советская сфера влияния в Европе и Азии. Поражение в войне превращает Путина в неудачника, а его страну – в геополитическое недоразумение. Мы уже сейчас наблюдаем, как бывшие советские республики разбегаются кто куда в поисках новых гарантов безопасности, а страны Центральной Европы опускают шлагбаумы перед российскими и белорусскими автомобилями.

Я не буду задаваться вопросом, что может предложить Путину Зеленский. Ответ, думаю, ясен каждому – ничего не может предложить. Зеленский не может предложить Путину собственную страну. Но что может предложить Путину Трамп? Что могут предложить другие самопровозглашенные посредники – от Си Цзиньпина до Орбана? Контроль над оккупированными территориями? Частичную отмену санкций? Трамп хочет за деньги купить отказ от главной путинской идеи – мечты об империи? Но такого рода предложения могут восприниматься в Кремле разве что как изощренное издевательство.

Переговоры об окончании войны не имеют для Кремля никакого смысла ровно до того самого момента, пока их результатом не станет согласие Украины и Запада с правом России на ее имперское будущее. Это ровно то, что мы слышим от Дмитрия Медведева – то украинский парламент должен собраться в Киеве, чтобы принять решение о ликвидации Украины и ее присоединении к России, то российские "патриоты" должны уяснить, что даже в случае временного мира Россия обязательно возобновит войну, чтобы добить Украину. Медведев совершенно прав, когда утверждает, что любая Украина будет "националистической" потому что с его – и с Путина – точки зрения само существование суверенного Украинского государства и есть национализм.

Но если мы понимаем, чего же хочет Путин, тогда нашей главной целью становится не договориться с ним, а принудить его осознать, что он не добьется своей цели. Что ему не удастся ни поглотить Украину, ни возродить империю. Что главная задача этой злобной политической старухи – не стать владычицей морскою, а не оказаться у разбитого корыта. Вот ровно с момента осознания этой простой истины – когда бы он не наступил – и появится шанс на реальные переговоры.

А до этого времени, к сожалению, придется воевать.