Частина українців може втратити субсидію: кого це стосується

Зростання цін та тарифів на комунальні послуги змушує багатьох українців шукати шляхи економії. Одним із таких способів є отримання субсидії.

Субсидія – це державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Її можуть отримати громадяни, чиї витрати на комуналку перевищують певний відсоток їхнього сукупного сімейного доходу. Про це пише УНІАН.

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Хто може отримати субсидію?

Громадяни України, які мають доходи.

Орендарі житла.

Внутрішньо переміщені особи.

Пенсіонери.

Інваліди.

Багатодітні сім'ї.

Умови отримання субсидії:

Витрати на комуналку повинні перевищувати 15% сімейного доходу.

Площа житла не повинна перевищувати 130 кв. м. для квартир або 230 кв. м. для будинків.

Відсутність заборгованості за комунальні послуги понад три місяці.

Як оформити субсидію?

Офлайн: Звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. Надати необхідні документи.

Онлайн: Через портал Дія (https://id.diia.gov.ua/). Через веб-портал Пенсійного фонду України (https://www.pfu.gov.ua/). Через мобільний додаток Пенсійного фонду України.



Необхідні документи:

Заява на призначення та надання житлової субсидії.

Декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Паспорт.

Ідентифікаційний код.

Довідка про склад сім'ї.

Інші документи (залежно від ситуації).

Важливо! З 1 липня 2024 року деякі категорії громадян, які отримували субсидію до початку повномасштабної війни, повинні повторно подати документи. Це стосується тих, хто проживав на окупованих або небезпечних територіях.

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