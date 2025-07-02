Бюджетні готелі в Парижі: Топ-9 гостинних локацій

Париж, романтичне місто з тонким французьким шармом, магічно приваблює туристів з усього світу. Тут старовинні архітектурні споруди гармонійно поєднуються з ультрасучасними будівлями. Завдяки численним музеям, магазинам, мальовничим парковим зонам і пам’яткам у Парижі ніколи не буває нудно.

Поряд із туристичною привабливістю, Місто Вогнів має серйозний нюанс — проживання в розкішному Grande Dame Hotel коштує мандрівникам близько $1000. Чудовою альтернативою в таких випадках є недорогі готелі в Парижі, Франція.

Вартість бронювання житла в столиці Франції може вас здивувати і навіть трохи налякати, але не варто впадати у відчай. Завжди є гідні варіанти для комфортного перебування — економічні готелі в Парижі.

Ми розуміємо, як важливо планувати бюджет подорожі та заощаджувати кошти. У цій статті ми пропонуємо вам кілька чудових варіантів найкращих доступних готелів у Парижі, де ви зможете насолодитися королівською відпусткою без переплат. Заощаджені кошти можна витратити на відвідування відзначених нагородами ресторанів або таємничого Лувру.

Wallace Hotel

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 89 Rue Fondary, 75015 Paris, France

Вебсайт: https://www.hotelwallaceparis.com/

Телефон: +33 1 87 53 53 30

Чудовим прикладом економічних готелів у Парижі є Wallace Hotel. Він асоціюється з нерозгаданою таємницею та розташований у затишному районі з ринками та брендовими бутіками.

Готель Wallace запрошує відпочити в королівських номерах із елементами вінтажного декору. Джерело: https://www.hotelwallaceparis.com/

З непомітного закладу Wallace перетворився на оновлений бюджетний готель у Парижі з розкішними номерами у вінтажному стилі. У 2021 році готель зазнав масштабної реконструкції номерів та інших зон. Увагу мандрівників одразу привертає мальовничий внутрішній дворик із пишною зеленню та елегантними рослинами.

Гостям пропонують 45 вишуканих номерів, оформлених у стриманому мінімалістичному стилі. Завдяки спліт-системам, як і в інших бюджетних готелях Парижа, тут завжди підтримується комфортна температура повітря.

Просторі ліжка з лакованими узголів’ями, ретро-бра з бахромою та струмливі штори з італійським акцентом створюють єдиний ансамбль гармонійних інтер’єрів. Один із найкращих дешевих готелів у Парижі пропонує чудові краєвиди на міські пейзажі та головну пам’ятку Міста Вогнів — Ейфелеву вежу. Яскравою перлиною готелю є затишна тераса на даху площею 750 квадратних метрів.

Як і в найкращих бюджетних готелях Парижа, тут ретельно облаштований рай для відпочивальників із кучерявими рослинами та зручними кріслами. Ви можете розслабитися та отримати порцію позитиву в сауні або гарячій ванні в скандинавському стилі. Після повного релаксу настав час відвідати бар у пошуках келиха найкращого вина з оригінальними закусками.

Hotel Moderniste

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 5 Rue de Langeac, 15th arrondissement: Porte de Versailles, Paris, France

Вебсайт: https://www.hotelmoderniste.com/

Телефон: +33 1 45 32 50 60

У 15-му окрузі Міста Вогнів, на тихій вулиці, розташований один із бюджетних готелів Парижа з особливим шармом. Творці готелю надихалися оригінальними роботами Ле Корбюзьє. Твори мистецтва та численні книги різної тематики органічно вплетені в концепцію сміливих інтер’єрів.

Зона відпочинку одного з найкращих недорогих готелів Парижа зі скляними стінами та колекцією цікавих постерів справляє незабутнє враження на гостей. Тут подають дивовижні сніданки з багатим асортиментом закусок і салатів, екзотичних фруктів і хрусткої випічки.

Для гостей завжди відкриті двері 40 номерів, оформлених ефектними зображеннями з книги Роба Малле-Стевенса. Тут можна обрати доступне житло в Парижі з мінібарами, кондиціонерами та ванними кімнатами з першокласними гігієнічними засобами та дощовими душами. Організовано харчування за системою "все включено", а діти до 10 років їдять безкоштовно. У мальовничому зимовому саду відпочивальників балують особливими французькими печивом у формі гребінців, ароматним чаєм із пелюстками троянд і, звісно, гарячим шоколадом.

Hotel Monsieur Aristide

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 3 Rue Aristide Bruant, Paris 75018, France

Вебсайт: https://www.hotelsone.com/paris-hotels-fr/hotel-monsieur-aristide.ru.html

Телефон: +44 20 7365 0519

Тепер розглянемо Hotel Monsieur Aristide, який прикрашає список найкращих бюджетних готелів Парижа. Він розташований неподалік від Мулен Руж, а його інтер’єри мають певну гармонію з місцевими пейзажами.

Для гостей підготовлено 25 номерів і люксів із антикварними меблями. Деякі номери особливо чарівні завдяки приголомшливим краєвидам на "таємний" сад або мальовничі дахи Монмартра. Ресторан Café Aristide пропонує розкішне меню шведського столу та чудові бранчі на вихідних.

La Maison Favart

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 5, rue de Marivaux, 75002 Paris, France

Вебсайт: https://www.lamaisonfavart.com/en/

Телефон: +33 (0)1 42 97 59 83

Серед крутих бюджетних готелів Парижа експерти виділяють La Maison Favart, театральний готель із незвичайними меблями та сміливими акцентами в інтер’єрі. Він розташований прямо навпроти Комічної опери, що вносить свої корективи в дизайн номерів.

У лобі одного з найкращих недорогих готелів Парижа на гостей чекає багато цікавого: благородні колони, стіни з оригінальними малюнками та безліч милих сувенірів. Є бар самообслуговування, де можна побалувати себе освіжаючими напоями та смачними закусками.

Майстерні шеф-кухарі готують для гостей чудові сніданки у форматі шведського столу. Корисним бонусом для гостей є відвідування велнес-центру. До їхніх послуг великий басейн із водоспадом, сауна та масажне водяне ліжко.

Hotel Chouchou

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 11 Rue du Helder, 75009 Paris, France

Вебсайт: https://en.chouchouhotel.com/

Телефон: +33 1 87 44 54 54 79

До списку найкращих бюджетних готелів Парижа входить Chouchou, розташований у 9-му окрузі. Він пропонує розкішні номери та люкси зі стильними меблями та яскравими кольоровими акцентами. Усі номери обладнані гідромасажними ваннами, дощовими душами та сучасними звуковими системами.

На першому поверсі бюджетного готелю в центрі Парижа є кабіни для приємних водних процедур. Місцевий ринок пропонує широкий вибір натуральних продуктів — від шинки до мідій для справжніх гурманів.

Мандрівники та парижани часто відвідують бар Guinguette, щоб насолодитися живою музикою та крафтовим пивом.

Hotel Saint-Marc

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 36 rue Saint Marc, 75002 Paris, France

Вебсайт: https://hotelsaintmarc.com/ru/hotel.html

Телефон: +33 1 42 86 72 72

VIP-номери готелю Saint-Marc обладнані кавомашинами та «теплою» підлогою. Джерело: https://hotelsaintmarc.com/ru/hotel.html

У центральній частині 2-го округу розташований Hotel Saint-Marc із комфортними номерами та великим велнес-центром. Це один із найкращих бюджетних готелів Парижа. Його номери оформлені в привабливому стилі ар-деко з рожевими стінами та розкішними шторами з вигадливими візерунками. Якісні меблі з оксамитовою оббивкою додають королівського гламуру інтер’єрам.

25 номерів і люксів Saint-Marc оформлені в стилі найкращих доступних готелів Парижа. Гості обирають житло відповідно до особистих смаків і вподобань. VIP-номери оснащені кавомашинами Nespresso та теплою підлогою у ванних кімнатах. Для сніданку подають смачні закуски та напої у форматі шведського столу. У гарні дні гості можуть насолоджуватися делікатесами на відкритій терасі. У хамамі одного з бюджетних готелів Парижа мандрівники насолоджуються корисними паровими процедурами, а критий басейн — це окрема історія кохання для відвідувачів готелю.

Hotel Malte

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 63 Rue de Richelieu, 75002 Paris, France

Вебсайт: https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Gp-Astotel/21E2-7524/ru-RU/

Телефон: +33 1 44 58 94 94

Продовжимо огляд дешевих готелів Парижа, щоб ви могли добре орієнтуватися в цій темі. Наступний гідний варіант — Hotel Malte із витонченим дизайном інтер’єру. Він пропонує бюджетне проживання в Парижі з м’якими килимами, мінібарами та спліт-системами.

Готель розташований неподалік від Лувру та прекрасного саду Пале-Рояль. Він пропонує 64 просторі номери з королівськими зручностями та вінтажним декором. Стіни номерів прикрашені шикарними картинами в дорогих рамах. У лобі є камін і відкритий бар із напоями на будь-який смак. У лаунджі або номері одного з приємних доступних готелів Парижа можна насолодитися континентальним сніданком із делікатесами та напоями. Діти до 12 років їдять безкоштовно.

Hotel Monge

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 55 Rue Monge, 75005 Paris, France

Вебсайт: https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Hotel-Monge/JSKE/en-US

Телефон: +33 1 43 54 55 55

У самому серці Латинського кварталу розташований Hotel Monge, один із найкращих доступних готелів Парижа. Він гармонійно поєднує історичні та сучасні елементи дизайну. З елегантними ліпнинами та мармуровими камінами номери створюють ідеальні умови для шикарного відпочинку.

У лаунджі готелю подають чудові сніданки у форматі шведського столу, а об 11 годині ранку для гостей організовують затишні чайні церемонії з ароматним чаєм, розсипчастими мадленами, кавою та гарячим шоколадом.

Hotel Le Milie Rose

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (чотиризірковий готель за оцінкою Google)

Адреса: 22 R. des Petites Écuries, 75010 Paris, France

Вебсайт: https://hotellemilierose.com/

Телефон: +33 1 84 25 72 32

Гостям подають вишукані делікатеси та закуски в затишній їдальні. Джерело: https://hotellemilierose.com/

У 10-му окрузі Парижа, де гармонійно змішуються суперечливі емоції великого міста, розташований Hôtel Le Milie Rose з елегантно оформленими інтер’єрами. Він заслужено входить до топу доступних готелів Парижа. Переступивши поріг закладу, гості одразу потрапляють у затишне лобі з теплим освітленням і ефектною кам’яною кладкою.

Найкращі дешеві готелі Парижа, включно з Le Milie Rose, мають особливу енергетику. Гостей вітає простора вітальня зі стильним каміном, диваном і книжковою шафою з книгами на будь-який смак.

Гості одного з найкращих бюджетних готелів Парижа можуть обрати чудові номери, для оформлення яких використовувалися різні відтінки — від ніжного смарагдового до глибокого пурпурового. На балконах готелю так приємно вивчати околиці знаменитого міста та насолоджуватися насиченим паризьким повітрям.

За традицією хороших бюджетних готелів Парижа відпочивальники можуть насолодитися королівською трапезою в затишній їдальні, оформленій у м’яких тонах. Гостей приємно дивує різноманіття страв, приготованих із натуральних продуктів. У сонячні дні мандрівники насолоджуються апетитними обідами та вечерями просто на терасі з розкішними рослинами. Якщо хочеться прогулятися та додати нових фарб у раціон, завжди можна завітати до кафе та закусочних поблизу.

Корисні поради для бюджетного відвідування Парижа

Звісно, Місто Вогнів можна відвідати в будь-яку пору року, але це обійдеться значно дешевше в міжсезоння. Це квітень-травень і середина вересня-листопад. Номери в доступних готелях Парижа та столики в ресторанах варто бронювати заздалегідь, щоб уникнути неприємностей. Якщо ви плануєте забронювати столик у вишуканому закладі, іноді це потрібно робити за тижні чи навіть місяці наперед. Обов’язково включіть відвідування музеїв до списку дозвілля, і ви насолодитеся полотнами Гюстава Курбе та Клода Моне. Подорож до Франції принесе лише приємні враження, якщо заздалегідь врахувати всі нюанси щодо найкращих дешевих готелів Парижа. Романтичної відпустки вам!