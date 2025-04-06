Чи будуть президентські вибори, про які пише The Economist?

Це лише план "А" у випадку реального припинення вогню. Тобто імовірний варіант. Один із можливих. Який, безумовно, обговорюється на нарадах у заступника голови ОП Микити та віцепрем'єра, міністра громад і територій Кулеби. А також у штабах опозиційних партій.

Вірогідність виборів із кожним місяцем підвищується. Так, ці вибори можуть "рвати" країну. В них буде присутня тінь Путіна і Трампа. Результат може не влаштувати пасіонарних військових та лідерів громадської думки.

Війна просто перейде в електоральне поле. Вибори втягнуть у війну на новому рівні все українське населення. Дозволять цивільним українцям відчути силу впливу, адже виборці отримають свій шанс "повоювати" на бюлетеневому фронті.

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Якщо українці пройшли тест на стійкість під час кінетичної війни — вторгнення 2022-го, то чому ви думаєте, що не витримають некінетичну війну, тобто вибори?

Нації виживають, коли самі занурюються в колективні виклики та ризики для себе. Так стають ще сильнішими, адже проходять горнило саморефлексії, каналізують емоції і бачать різні альтернативи.

Країна повинна буде обрати президента, парламент і органи місцевого самоврядування. Повинна та обере за умов скасування воєнного стану.