Майбутнє України сьогодні в руках Президента Зеленського

Сьогодні, історично, не менш складний період, ніж лютий - березень 2022 року.

І можу сказати, що майбутнє України (та й Європейської цивілізації) сьогодні без применшення в руках Президента Зеленського.

Угода на $500 млрд (насправді це був виставлений нам вигаданий рахунок) - була проти інтересів України.

Зеленському вистачило мужності та мудрості відмовити.

Далі будуть нові пропозиції, нові конфігурації, але наш Президент – мужик (самі знаєте з чим))

Вам може подобається Зеленський чи ні, але...

Чесно, нікому не побажав би опинитися на його місці у ці роки.

І можу побажати йому тільки мудрості та сили в цей складний час.

Нехай у нього вийде найкраща угода в його житті, яка приведе Україну до миру та процвітання!