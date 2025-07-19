Brussels Airlines расширяет возможности путешествий для посетителей Tomorrowland 2025

Более 25 000 человек прибудут в Бельгию на этой неделе на Tomorrowland 2025, который начнется 18 июля. Несмотря на недавний пожар, повредивший часть главной сцены, рейсы, связанные с фестивалем, начали прибывать 16 июля, доставляя участников из более чем 160 стран по расписанию транспортных маршрутов. Организаторы фестиваля подтвердили, что программа будет проходить без изменений, инфраструктура была адаптирована, чтобы обеспечить бесперебойный доступ посетителей и движение толпы.

Первый тематический рейс вылетел из Ибицы и включал в себя живое выступление диджея во время полета. Дополнительные рейсы из Вены и Копенгагена курсируют в течение недели, обеспечивая прямой доступ для приезжающих на событие европейских путешественников. Эти рейсы являются частью более широкой транспортной программы, созданной для того, чтобы участники фестиваля могли избежать сложных пересадок, предлагая упрощенные транспортные варианты, которые непосредственно соединяются с проживанием на территории фестиваля или центральными узлами в Бельгии.

Участники из более чем 160 стран прибывают. Источник: Brussels Airlines

Новые фестивальные рейсы из Копенгагена и Вены прибывают в Бельгию с маршрутами, которые также позволяют посетить другие города по дороге. Рейсы через Копенгаген часто включают Антверпен, где путешественники могут прогуляться по набережной реки Шельда или остановиться у летних продуктовых лотков на площади Гроэнплаатс. Рейсы через Вену могут проходить через Мехелен, где кафе-террасы вокруг Висмаркта и набережная реки оживают в теплые месяцы.

Рейсы из Барселоны и Праги также начали курсировать, предоставляя путешественникам больше вариантов планирования маршрута. По прибытии некоторые выбирают посетить район Граслай и Коренлай в Генте, где пожилые поп-апы выстраиваются вдоль набережной, а вечерние исполнители собираются вдоль канала. Путешественники, прибывающие из Праги, могут провести время в Левене, где дворики на площади Оуде Маркт принимают живую музыку, а сезонные продуктовые лотки заполняют площади во время фестивальных недель.

Кафе на площади Оуде Маркт в Львене. Источник: unsplash

Добавление новых прямых рейсов и необязательных остановок расширяет доступ к фестивалю, предлагая больше гибкости для международных поездок. Пассажиры, использующие программу Global Journey, могут планировать маршруты, включающие в себя посещение других бельгийских городов без необходимости бронирования отдельных сообщений. Нынешняя модель отражает растущий спрос на путешествия, связанные с культурными событиями, где путешествие и пункт назначения имеют ценность для путешественника.