Без припинення вогню переговори з РФ безглузді

Перемир'я і тим більше договір про "вічний" світ, який терміново хочуть кремлівці, неможливі без попереднього припинення вогню досить тривалий час. Тому схема кремля – спочатку "вічний" мир на умовах Стамбульської угоди чи чогось такого, а потім припинення вогню – схожа на спробу поставити віз перед головою коня. Чи не поїде, і тим більше не злетить.

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Причём, без относительно того, что Москва хочет вписать в этот Стамбул-2, регулярно поучая, надо было ратифицировать соглашение 2022 г., поскольку оно было выгодней для Украины, а не слушать Бориса Джонсона. Сами виноваты, теперь подписывайте то, что предлагаем, иначе продолжим бомбить ваши города, электростанции и корабли с зерном, пока не подпишите. Наступления на фронте тоже продолжим и, возможно, попытаемся захватить Харьков или Сумы, чтобы сделать вас сговорчивей. Лучше подпишите то, что предлагаем сейчас, иначе через месяц потребуем ещё что-нибудь сверх этого. Например, Одесский припортовый завод для отгрузки на корабли по трубам аммиака из Тольятти. Как ни бодрись, а экономика РФ хромает на обе ноги.

Кремлёвцы могут добавить в Стамбул-2 ещё много чего, но без прекращения огня на месяц или больше всё это не имеет никакого значения, за исключением одного варианта с "Украину все бросили".

Не имеет, так как есть пример первого Минского перемирия, подписанного 5 сентября 2014 г. Но уже через месяц кремлёвцы разглядели, что им жизненно важно Дебальцево, иначе конец расеи, и возобновили военные действия, поднимая их планку вплоть до ввода танков с бурятами. Заикались даже о появлении у "ЛНР" собственной военной авиации, но в итоге не решились и ограничились только земной техникой. Бои за Дебальцево шли с октября 2014 г. по март 2015 г., несмотря на наличие бумаги о перемирии, в которой было записано полное прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений по обе стороны от линии фронта, наблюдатели от ОБСЕ и политические хотелки кремлёвцев.

Эти бои шли полгода, пока РФ не вырвала в Минске новое перемирие, по которому к ней уже отошёл район Дебальцево. Один русский журналист ради этого даже гавкал как собака в Минске на Порошенко в присутствии Олланда, Меркель и других официальных лиц. Расея свою репутацию окончательно прогавкала тогда в Минске.

В результате украинцы, американцы и европейцы одинаково понимают, что любой договор о "вечном" мире, подписанный сейчас с РФ, может быть с лёгкостью нарушен ею уже через неделю. Тем более, договор о перемирии. Поэтому без достаточно длительного и устойчивого прекращения огня с размещением в Украине иностранных миротворцев, бессмысленно не только его подписание, но и сами переговоры о нём. Именно поэтому Трамп, Макрон, Стармер и другие ставят пунктом № 1 месячное прекращение огня и размещение миротворцев.

Кремлёвцы это понимают. Поэтому ведут себя как собака, которая знает, чьё сало съела, – требуют гарантий от Америки и Европы, что они не будут давать оружие Украине и что Украина будет нейтральной, а её армия микроскопической. Этим хотят получить гарантии, что Украина никогда впредь не будет пытаться вернуть земли, которые сейчас, возможно, вынужденно отдаст РФ. Кремлю важно не только добиться подписания Стамбула-2, но и получить такие гарантии, по крайней мере, от США.

Европейцев в кремле не воспринимают как реальную и равнозначную РФ военную силу и поэтому готовы удовлетвориться гарантиями только от одних США. С европейцами они надеются потом договариваться индивидуально.

Поэтому не случайно, что 22 марта за день до встречи украинской и американской делегаций в Джидде, Петер Сийярт написал у себя в Фейсбук, что он с Орбаном не пустит Украину в НАТО до тех пор, пока венграм, живущим в Украине, не предоставят право не знать украинский язык. Команда Орбана не в первый раз демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Москвой в разделе Украины. Но даже она хочет иметь между Венгрией и РФ хоть какую-то "буферную" Украину и желательно с сильной армией. Такой, которая сможет полгода защищать Венгрию от российского нашествия, пока за неё не вступятся армии Испании и Португалии на основании 5 статьи НАТО. Вопрос, вступятся или нет – это из разряда тупиков политики партии Орбана.

На основании подобных расчётов в кремле и ставят воз впереди лошади. Сначала подпишите Стамбул-2 и пусть США дадут гарантии его соблюдения, а потом будет вам прекращение огня на земле, в воздухе и на море. Может быть.

Такая себе политика хуцпы по-русски, с которой пытается совладать Стив Уиткофф, потомок евреев-переселенцев из расеи в США. Как спецпредставитель Трампа ещё и по Ближнему Востоку он, разумеется, в курсе, что перемирие между Израилем и Хамас, с таким трудом выбитое им из Нетаньяху к 20 января, развалилось 18 марта. В день, когда Трамп и "путин" говорили по телефону о переговорах по российско-украинской войне и не только. Поэтому логичен вопрос, как быстро развалятся прекращение огня в Украине или "вечный" мир при таких гарантиях. Бомбардировка хуситов в Йемене, предпринятая Трампом 15 марта для успокоения Нетаньяху и удержания его от возобновления боевых действий в Газе, не помогла.

Отсюда другой вопрос по аналогии, что Уиткофф может советовать Трампу разбомбить в РФ, если "путин" выйдет из договора о прекращении огня, и тем более из того "вечного" мира, который сейчас хотят быстро заполучить кремлёвцы? Ведь США будут гарантом в обоих случаях, не только в силу обязательств посредника, но и в схеме кремлёвцев – воз впереди лошади. Без гарантий США не давать оружия Украине "вечный" мир для них выглядит крайне сомнительно, а без гарантий США бомбить РФ он выглядит совсем кисло для украинцев, обжёгшихся на Будапештском договоре.

Это, даже без учёта безразмерных хотелок кремлёвцев, и делает невозможными сейчас переговоры о "вечном" мире, раньше, чем прекращение огня не продержится минимум с месяц. Если одной фразой, то переговоры в Саудовской Аравии – это ситуация, в которой никто никому не доверяет от слова совсем.

Единственный выход из неё – месячное прекращение огня и миротворцы как гарантия перехода к переговорам сначала об устойчивом перемирии, а затем о "вечном" мире. Но это ломает схему кремлёвцев – быстро вырвать "вечный" мир бомбардировками и убежать с гарантиями от США.

Как результат, снижение уровня делегации РФ на встрече с американцами 24 марта в Саудовской Аравии. Представителей ведомства лаврова на ней, вроде, совсем не будет. Зато будет генерал беседа, выведенный из-под опалы и следствия для того, чтобы на встрече компетентно рассказать американцам, как глубоко щупальца спецслужб РФ проникли в политическое и военное руководство Украины. Задача генерала – убедить США не рыпаться, так как проникли очень глубоко, и поэтому лучше сразу и быстро подписать "вечный" мир, а не заморачиваться тягомотиной с перемирием. Тем более ещё и миротворцами.

Если этого не произойдёт, то тогда Москва пообещает запустить план "Б" – Стамбул-2 только с одной Украиной без всяких гарантий, даже от США. Отчасти этот план уже в работе, если судить по шквалу накрывшей Украину антиамериканской шумихи, слабо замаскированной под шельмование Трампа. Следующий этап – шельмование европейцев за недостаточную помощь и подобное, дополненное давлением на фронте и отключениями электроэнергии. Конечная цель – выйти на финальную фразу "Нас все бросили, ничего не дают, поэтому подписываем Стамбул-2, чтобы не мучаться и снять все проблемы".

Для Москвы это не лучший, но в данный момент вроде как приемлемый вариант. Не лучшей, так как после ухода Зеленского весь пакет Стамбула-2 в Украине могут быстро аннулировать, и тогда военное столкновение с НАТО для РФ станет достаточно скорой неизбежностью. Кремлёвцы окажутся перед неприятным для них фактом, что в одном пакете со Стамбулом-2 одни получают ещё и войну с НАТО и не только. Даже в случае, если им удастся удержать под своим контролем правительство в Украине. Неизбежен вопрос, стоили ли изображать в 2014 г. "нас там нет", если в итоге избежать войны с НАТО не удалось?

Поэтому военные самолёты РФ второй раз за месяц входят в зону работы ПВО Кореи и не отвечают на его запросы. Из-за этого корейцам дважды пришлось поднимать авиацию, чтобы посмотреть, кто это такой наглый. Оказалось, не КНДР, и даже не КНР, а РФ. По этой же причине РФ провела в марте военно-морские учения и стрельбы в Индийском океане с кораблями Ирана и Китая, и готовит большие посиделки на мавзолее на 9 мая. Учения символические, но всё это, как и заявление Кима Третьего, что КНДР полностью поддерживает войну РФ против Украины, – это пазлы картинки, которую Москва малюет Уиткоффу на случай, если США, Европа и ООН от разговоров о ценностях и принципах перейдут к действиям.

Так как кремлёвцы пока твёрдо намерены ставить лошадь перед возом, то от встреч в Саудовской Аравии в двух комнатах 23 и 24 марта не будет никаких новостей. Московиты будут излагать сценарии фильмов ужасов американцам, а те отвечать взаимностью. Нечто типа состязания между Голливудом и Мосфильмом. В итоге договорятся встретиться через недельку и выбрать темой обсуждения другой жанр.