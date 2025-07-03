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Розмова Путіна та Трампа. Що далі?

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Розмова Путіна та Трампа. Що далі?
Розмова Путіна та Трампа. Що далі?

1. Путін послав Трампа. Причина по якій Трамп вирішив говорити з Путіним та ще й призупиняти постачання зброї - залишається загадкою. Поки логічного пояснення я не бачу. Точніше, логіку можна шукати лише в переговорах США - Європа, де Путін потрібен Трампу, як пугало, щоб європейці швидше і легше погодилися на всі побажання Трампа. Але останній саміт НАТО показав, що європейці і так готові до всього. Тому, поки логіки я не бачу.

2. Наша проблема полягає і тому, що головна подія життя Трампа вже трапилася (я про це писав вже кілька разів). І ця головна подія - він переміг вдруге. І переміг, щоб царювати (жити в системі, де йому лижуть задницю) та щоб мститися. Україна знаходиться десь на периферії цієї помсти.

3. Але наша ще більша проблема полягає в тому, що ми є частиною переговорного процесу США-ЄС. І наші найближчі союзники з однієї сторони готові йти в рамках заданої Трампом парадигми "погоджуватися і лестити". З іншої, вони думають, як вирішити свої проблеми (безпека та мита) виходячи з попереднього пункту. І перед нами стоїть надскладна задача втриматися в периметрі цих переговорів. І тут у нас просто немає іншого шляху ніж балансувати між США та ЄС (всі інші важелі впливу і перш за все КНР ми втратили).

4. Путін грає в гру "тягнути час і не посваритися з Трампом". Його ціль зараз - дотягти до осені і продавити фронт. Я вважаю, що продавити фронт - нереально. Але він живе цим і вся його стратегія спілкування з Трампом направлена саме на це.

5. Що далі робитиме Трамп? Я залишаюся при думці, що до осені (жовтня-листопвдв) нічого. Ну а наша головна задача зараз добитися дозволу на продаж нам зброї. Це, я вважаю абсолютно реалістично. І на це має тратитися 90% зусиль дипломатії.

Джерело:facebook.com

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