Байден та Україна: яка стратегія США

Байден та Україна.

Ми дивуємося, як суперечливо поводиться президент Байден щодо російсько-української війни. То він судорожно кидається допомагати Україні, то затихає на півроку, пояснюючи це небезпекою для США та всього світу, що походить від путінської Росії. Він постійно змінює терміни кардинальної допомоги та мотиви своїх дій щодо України, вказуючи то на жахливу корупцію, то вкрай низьку компетенцію політичного керівництва України. Що не заважає політикам США регулярно зустрічатися з тими, кого вони так люто критикують і кому вони не довіряють свої плани і допомогу.

Президент Байден здається мудрим, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Звідси видно стратегію США дрібних порцій військової допомоги України за постійного стирання "червоних ліній" путінської Росії. Інша річ, що ця стареча політична мудрість не є плідною, не має перспектив, бо Вашингтон не знає, що робити з Україною чи Росією після перемир'я чи закінчення війни.

Президент США Байден не приховує, що головна його турбота – це президентські вибори в США, а не страждання України. Тому нам слід визнати, що якщо президент США Байден вірить у перемогу кандидата від демократичної партії на виборах 2024 року Харріс, то він до закінчення своєї каденції не робитиме різкого посилення допомоги України, залишаючи Харріс, з одного боку, важку "проблему України", з іншого боку, свободу маневру та відповідальність перед США.