Амстердам: Найкращі гей-бари та нічні клуби з яскравими вечірками та історичними кафе

Це місто з яскравим, вільним і захоплюючим нічним життям. Амстердам вміє влаштовувати вечірки, куди б ви не пішли — до крутого нічного клубу, кольорового гей-пабу чи коктейльного бару. Але він також має одну з найкращих квір-сцен на континенті з вечірками, з якими важко змагатися. У Амстердамі є фантастичні гей-клуби та бари, які відвідують не лише представники ЛГБТК+, а й багато гетеросексуалів. Зрештою, це найкрутіші вечірки в місті. Багато з найкращих гей-барів Амстердама розташовані на знаменитій вулиці Reguliersdwarsstraat, і вибір надзвичайно різноманітний: від бісексуальних клубів до лаунджів із живими виступами. Тож, якщо ви шукаєте місце для приголомшливого вечора в Амстердамі, ці 6 ЛГБТ-клубів точно варто відвідати.

1. Club NYX

Один із найпопулярніших гей-клубів Амстердама, NYX, названий на честь грецької богині ночі. І недарма, адже це один із головних осередків нічного життя для молоді міста. Цей великий клуб займає 4 поверхи колишнього каретного будинку. Тут є кілька танцполів, барів і лаундж-зон, де звучить переважно поп, хаус або урбан-музика. Кожен поверх присвячений окремому жанру музики. Ви не пропустите жодного звуку, адже діджейські кабіни є навіть у вбиральнях. Відвідувачам пропонують велике меню напоїв. Найкращий гей-танцювальний клуб Амстердама з його розслабленою атмосферою та вільним характером має яскравий інтер’єр із широким використанням графіті, блискіток і бетону та ексклюзивну звукову систему VOID. Клуб може вмістити приблизно 850 гостей.

2. Café 't Mandje

Інтер’єр одного з перших гей-клубів зберігає багато пам’ятних речей. Джерело: Image Cafetmandje.amsterdam

Цей клуб в Амстердамі вважається піонером. Його заснувала у 1927 році Бет ван Беерен, перетворивши заклад на популярний центр для ЛГБТ-спільноти міста. Він існував у такому вигляді до 1982 року, коли його закрили. Але у 2008 році, завдяки зусиллям сестри Бет, Гріт (яка, на жаль, незабаром померла), Café 't Mandje знову відкрило свої двері для публіки під управлінням племінниці Бет, Діани ван Лаар. Цей заклад працює як броварня та магазин, зберігаючи ностальгічний інтер’єр зі стінами, увішаними пам’ятними речами, більярдним столом, музичними автоматами та коктейлями з провокаційними назвами. Цей бар популярний серед ЛГБТ-людей і не тільки. У 2020 році через пандемію власники були змушені продати заклад компанії NV Zeedijk, яка прагне зберегти його відкритим ще на сто років.

3. Taboo

Цей модний заклад із затишною терасою, ідеальною для відпочинку вдень і напоїв у теплому вечорі, розташований у самому серці знаменитого гей-кварталу Амстердама на вулиці Reguliersdwarsstraat, де зосереджені більшість гей-клубів і барів міста. Taboo поділений на дві зони: їдальню та бар, а якщо внизу стає багатолюдно, можна зайняти місце на терасі. Тут так само весело. Відвідувачам пропонують хороший вибір коктейлів і закусок. Це популярне місце для відпочинку після роботи з напоєм або для келиха перед відвідуванням найкращих гей-барів Амстердама, Нідерланди. Заходьте на терасу під час щасливих годин з 18:00 до 19:00 або на щотижневе драг-шоу. У середу проходить особлива коктейльна ніч із розвагами.

4. Lellebel

Маленька перлина в списку найкращих гей- і драг-клубів Амстердама розташована неподалік площі Рембрандта. Невеликий мультикультурний трансгендерний бар на вулиці Utrechtsestraat відкрився у 1997 році з бароковим інтер’єром: картини, дзеркала, маленькі люстри та рюші. Кілька років тому атмосфера була оновлена, зробивши старий бароковий стиль яскравішим, сучаснішим і просторішим. Lellebel приваблює різноманітну аудиторію ЛГБТКІА+ і гетеросексуалів, і, як багато ЛГБТК+ клубів Амстердама, він користується попитом для гучних вечірок, парубочих і дівочих вечірок. Відвідувачам пропонують напої та різноманітні виступи, такі як драг-шоу, живі вокали, стендапи тощо. У неділю проходить караоке-вечір.

5. Prik

Рожевий інтер’єр — одна з головних родзинок цього клубу. Джерело: Image Prikamsterdam.nl

Один із найатмосферніших гей-клубів Амстердама, Prik, відкрився у 2006 році, привносячи фотогенічний бар, веселощі під стробоскопічним освітленням і буяння неоново-рожевого кольору в інтер’єрі. Гостям пропонують широкий вибір унікальних коктейлів і просекко, закуски, гучну поп-музику та дружню атмосферу. Ви можете веселитися всередині або відпочивати на терасі. Ціни такі ж привітні, як і персонал. На вихідних лаундж-бар збирає тусовщиків і перетворюється на міні-гей-дискотеку. Заходьте, щоб насолодитися чудовим саундтреком, ігристими напоями та особливими подіями, як-от розпродаж коктейлів.

6. Bar Buka

Один із найнезвичайніших і найновіших закладів у списку найкращих гей-нічних клубів і барів Амстердама поєднує арт-простір, бар і кафе. Він розташований у центрі міста неподалік ринку Альберта Кейпа та зосереджений на підтримці та розширенні можливостей жінок. Цей невеликий заклад відомий своїми коктейльними вечорами та виставками творів мистецтва, створених жінками, особливо тими, що належать до ЛГБТК+ спільноти. Хоча бар орієнтований на жінок, він відкритий для всіх. Ви можете сидіти за барною стійкою чи за столом із напоєм, грати в настільні ігри або дивитися спортивні події. На вихідних столи розширюють, щоб звільнити місце для танців.