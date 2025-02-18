Про Венса.

Америка Трампа не збирається платити за безпеку та добробут європейців.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс влаштував холодний душ на Мюнхенській безпековій конференції. Він не згадував безпосередньо війну Росії проти України, але фактично назвав європейських бюрократів нікчемами та боягузами, які не можуть потурбуватись про себе самі.

"Коли я дивлюся на Європу сьогодні, іноді не зовсім зрозуміло, що сталося з деякими переможцями холодної війни", – сказав соратник Трампа.

Із того, з чим можна було погодитись, це критика того, що що демократію можна знищити за допомогою кількох сотень тисяч доларів і цифрової реклами з іншої країни.

"Якщо ви вірите в це, то ваша демократія не була дуже сильною від самого початку", - дорікнув Венс.

Врешті не дивно, що глава конференції Крістоф Гойсген визнав, що Мюнхенська безпекова конференція була "в певному сенсі європейським жахіттям".

Що ж – європейці починають розплющувати очі і справді турбуватись свою шкуру. Після публічного шмагання амбітного хлопця із дупи світу в Огайо і наркотичною залежністю рідні, який проявив рішучість і змінив своє життя кардинально.

Це важливий штрих до портрету Венса – і розгадка чому він не любить лінивих нездар та некомпетентних нечупар в зелених піжамах, які стукають йому двері з проханням дати грошей.

А ще – в той момент, коли Україна стримує навалу варварів з території Росії аби шановні західні партнери трохи розчухались з оборонними видатками, призовом строковиків і врешті – нарешті змили клоунські маски з розчарованих облич. На саміти полетіли.

Європейців довго поперджали, що якщо вони не змінять свою поведінку і не піднімуть тушки з протерних диванів діла не буде. Промова Венса – це своєрідний сіквел тої самої промови Путіна та Мюнхені-2007. де російський диктатор – ще молодий і рукопожатий оголосив про наміри пошарпати старі кордони за правом сили.

В той момент Росія – розцвіла на газових та нафтових доларах із Європи і тільки почала "вставати з колін". Правда, молода канцлеркиня Ангела Меркель не вбачала біди в таких спічах у Мюнхені. То ж голоси сенатора США Ліндсі Грема та покійного нині мінстра МЗС Карела Шварценберга, що час нас товариші об'єднуватись та розширювати НАТО – втонули у сиропах русофільства.

Тож отримали те, що довго плекали – ні, не холодний душ, а град розміром з куряче яйце. Вибрали свого часу – дешевий російський газ, то пожинайте бурю.

В такий момент розумієш, що будь в україні компетентна коаліція з фахових політиків наші акції у світі могли би суттєво вирости. В Європі так точно, надто там розслабились люди на сієстах та відпустках у Греції.