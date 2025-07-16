Альпійське містечко в Швейцарії поєднує лижний сезон із озерними видами спорту

Сільваплана – невелике містечко у східній Швейцарії, де погодні умови створюють незвичайне поєднання активного відпочинку. Розташоване в долині Енгадін, воно відоме регулярними сильними вітрами над озером Сільваплана навесні та на початку літа, тоді як сніг часто залишається на навколишніх гірських схилах. Тут можливо в один день ловити вітер на озері та кататися по снігу в горах. Таке поєднання рідко зустрічається в інших частинах Альп, де пори року зазвичай чітко розділені.

На відміну від сусіднього Санкт-Моріца, відомого розкішним туризмом і великою курортною інфраструктурою, Сільваплана залишається менш комерціалізованим і більше орієнтованим на цілорічний доступ до природних просторів. Невеликий розмір містечка, обмежений розвиток і близькість до озерних та гірських ландшафтів зробили його дедалі популярнішим серед мандрівників, які шукають активний відпочинок без структури організованого курортного життя. Цей зсув сприяв стабільному зростанню популярності Сільваплана як цілорічного туристичного напрямку.

Одним із ключових елементів інфраструктури регіону є фунікулер Муоттас-Мурагль. Побудований понад століття тому, цей залізничний маршрут досі з’єднує Пунт-Мурагль із висотою понад 2400 метрів. Від верхньої станції позначені пішохідні стежки ведуть до таких місць, як хатина Сегантіні, вздовж усталених альпійських маршрутів. Ці стежки полегшують дослідження гір влітку і досі є частиною офіційних туристичних карт регіону.

Ще одна зона сезонного використання – озеро Лей-Марш, розташоване між Сільваплана та Санкт-Моріцем. До озера можна дістатися пішки стежками, що проходять через ліс і відкриті поля. Влітку воно використовується для купання та приваблює кайтсерферів, оскільки сусіднє озеро Сільваплана стає активним під час сильних вітрів Малоя. Хоча на Лей-Марш немає облаштованих зручностей, воно включене до регіональних пішохідних маршрутів і часто слугує тихим місцем для відпочинку під час коротких походів.

Кайтсерфінг процвітає завдяки вітрам Малоя. Джерело: unsplash

Сільваплана, з її поєднанням засніжених схилів і вітряних озер, є прикладом того, як мандрівники починають розглядати гірські містечка не лише як зимові чи літні напрямки. Люди більше не приїжджають лише в пікові лижні тижні чи літні відпустки. Все більше мандрівників звертають увагу на місця, де є заняття незалежно від пори року. Це робить Сільваплана яскравим прикладом того, як гірські містечка можуть залишатися відкритими та корисними для туристів далеко за межами лише зимових чи літніх місяців.