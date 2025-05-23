9 найкращих курортів ''все включено'' на Сент-Люсії: де відпочити в Карибському басейні з вигідними пропозиціями та ексклюзивним проживанням

1. Sugar Beach, A Viceroy Resort

Найкращі курорти пропонують найрозкішніші зручності. Джерело: Image Capmaison.com

Місце колишньої цукрової плантації перетворилося на один із найкращих курортів Сент-Люсії з усіма атрибутами першокласного сервісу та пакетом "все включено". Розташований неподалік від затоки Родні, одного з найпопулярніших напрямків на острові, він приваблює активних мандрівників, але також пропонує усамітнення у своїх приватних віллах. Зручності курорту включають фітнес-центр, спа-лодж із різноманітними процедурами для жінок і чоловіків, приватний піщаний пляж із безкоштовними немоторними водними видами спорту, пішохідні та бігові доріжки, гольф і вечірні розваги. Для проживання гості можуть обрати розкішні номери та люкси, деякі з приватними басейнами та терасами на даху, або для більшої приватності забронювати шикарні одно- чи багатокімнатні пляжні вілли з приватними басейнами.

2. StolenTime by Rendezvous Saint Lucia

Це один із найкращих курортів Сент-Люсії з пакетом "все включено", орієнтований на романтичні відпустки. Для пар доступні активності від вечерь при свічках удвох до професійного майстер-класу з масажу для вашого партнера. Пакет "все включено" тут справді охоплює всі аспекти перебування: чайові, податки, підводне плавання з професійним інструктором, водні види спорту та всі напої, включно з преміальним алкоголем. Хоча після нещодавнього ребрендингу готель дещо пом’якшив правила, для вечерь діє дрес-код, який варто врахувати під час підготовки до поїздки. Страви подаються в трьох ресторанах на вибір, а вечірня програма включає різноманітні розваги — від живої музики та культурних шоу до коктейльних вечірок.

3. BodyHoliday

Розташований на незайманому пляжі в оточенні пишних садів, цей велнес-курорт Сент-Люсії пропонує трансформаційну відпустку, засновану на активному відпочинку, релаксації та відновленні. Як і багато розкішних курортів Сент-Люсії, BodyHoliday підготував для гостей вишукані номери, люкси та шикарні вілли, а пакет "все включено" охоплює щоденні спа-процедури, спортивні та пригодницькі програми. Велнес також торкається харчування: програма Eat-Well навчає гостей формувати здоровий раціон у повсякденному житті. На курорті є кілька ресторанів, що пропонують поєднання міжнародної кухні світового класу та місцевих делікатесів. Також є велнес-кафе на набережній за пару кроків від пляжу, а в Pavilion і Clubhouse подають післяобідній чай.

4. Ladera Resort

Для мандрівників, які планують романтичну тропічну відпустку в шикарних курортах Сент-Люсії, Ladera Resort ідеально підходить, хоча він не є повністю "все включено". Проте тут є зручні та вигідні пропозиції, зокрема план "все включено" у ресторані Dasheene, який охоплює обіди, вечері та всі напої, включно з деякими алкогольними. Для розміщення гостей курорт пропонує 37 екологічних номерів і люксів із "відкритою" стіною та чудовими краєвидами на море й гори. Номери оснащені невеликим басейном із підігрівом, деякі мають гойдалки та каскадні водоспади. Двоповерхова вілла з двома спальнями підійде для великої компанії. Повні сніданки та привітальні напої включені у вартість номера.

5. Sandals Grande St. Lucian

Гостям шикарних бунгало над водою надається персональний сервіс дворецького. Джерело: Image Sandals.com

Якщо у вас немає енергії чи бажання обирати серед численних курортів Сент-Люсії, але ви шукаєте просту, але насичену відпустку "все включено", Sandals Grande St. Lucian точно вам підійде. Тут немає прихованих платежів, а програма активностей пропонує цікаве дозвілля, включно зі снорклінгом, водними лижами, вітрильним спортом і відпочинком на пляжі. Пакет також охоплює харчування в дюжині ресторанів на території, чайові та необмежену кількість преміального алкоголю в барах біля басейну. Це один із найпопулярніших курортів Сент-Люсії з пакетом "все включено", тож, якщо ви хочете тиші, бронюйте номер із невеликим басейном подалі від барів. Тут є 19 різних категорій номерів, від люксів із приватними басейнами та пентхаусів із видом на океан до бунгало для молодят над водою з обслуговуванням дворецьким.

6. Jade Mountain Resort

24 ландшафтних басейни роблять Jade Mountain одним із найбажаніших курортів Сент-Люсії з пакетом "все включено". Він відомий своїми екологічними ініціативами, а смілива архітектура з мостами до басейнів і суворими колонами з кам’яними фасадами підкреслює гармонію з природою острова. Гостей зустрічають у просторих номерах, де спальня та вітальня плавно переходять у басейн, адже четвертої стіни немає. У Jade Mountain Club пропонують страви від шеф-кухаря Джеймса Бірда, відзначеного нагородами, а Sky Terrace, що височіє над курортом, — це місце для коктейлів на заході сонця та споглядання зірок. Готель пропонує безкоштовні заняття йогою, фітнес-студію та спа, де також можна насолоджуватися процедурами в приватності басейну вашого номера. Курорт пропонує кілька пакетів харчування та напоїв, які різняться за набором активностей і послуг.

7. East Winds

Один із найдоступніших курортів Сент-Люсії з пакетом "все включено" має великий успіх. Розташований між затокою Лабрелотт і мисом Массона, він має приватний пляж, близько 30 люксів і пляжний будинок на узбережжі для розміщення гостей. Зручності курорту включають ресторан на пляжі з вишуканими стравами, приготованими з продуктів місцевих фермерів, власного городу та свіжовиловленої риби. Для релаксації гості можуть відпочити в саду серед барвистих рослин, птахів і квітів, поплавати в басейні, розслабитися в тіні з коктейлем із бару поруч, вирушити на пляж або в спа. Курорт пропонує один із найповніших пакетів "все включено", який охоплює майже все, включно з усіма стравами, напоями та активностями, такими як вітрильний спорт, снорклінг, йога, майстер-класи з приготування коктейлів тощо.

8. Anse Chastanet

Оскільки це дочірній готель Jade Mountain, тут ви знайдете таку ж розкіш. Але природа є важливою частиною атмосфери: курорт розташований на схилі гори на південно-західному узбережжі та спускається до двох пляжів, оточених незайманим кораловим рифом. Дизайн номерів також черпає натхнення з навколишньої природи. Кожен номер унікальний і має якусь особливість, наприклад, відкриті стіни або балкон, побудований навколо дерева махагоні. Це чудовий вибір для мандрівників, які шукають розкішні курорти Сент-Люсії з пакетом "все включено" та легким доступом до м’якого піску пляжу Anse Chastanet. Пакет "все включено" охоплює всі страви та напої по келихах, крім шампанського та міцного алкоголю. Якщо ви плануєте романтичну відпустку, зверніть увагу на пакет Total Romance, який доповнює стандартний план харчування трансферами з аеропорту, привітальними коктейлями та шампанським, а також напоями в номері.

9. Serenity at Coconut Bay

Інтер’єри номерів підсилюють враження від карибської відпустки. Джерело: Image Serenityatcoconutbay.com

Усамітнений і розслабляючий відпочинок для пар пропонує один із найкращих курортів Сент-Люсії лише для дорослих із пакетом "все включено". Цей тариф включає обслуговування дворецьким, трансфери з аеропорту, гольф-кар для пересування територією до пляжу та спа, необмежену кількість напоїв, включно з коктейлями та міцним алкоголем, у семи барах курорту, а також вишукане харчування у восьми ресторанах. Курорт пропонує 36 люксів із невеликим басейном, просторими внутрішніми та зовнішніми житловими зонами, великими ліжками з махагоні та цілодобовим обслуговуванням. За додаткову плату гості можуть відвідати спа або замовити велнес- і релаксаційні процедури в повній приватності свого номера.