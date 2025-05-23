9 лучших курортов ''все включено'' на Сент-Люсии: где отдохнуть в Карибском бассейне с выгодными предложениями и эксклюзивным проживанием

1. Sugar Beach, A Viceroy Resort

Лучшие курорты предлагают самые роскошные удобства. Источник: Image Capmaison.com

Место прежней сахарной плантации превратилось в один из лучших курортов Сент-Люсии со всеми атрибутами первоклассного сервиса и пакетом "все включено". Расположенный неподалеку от залива Родни, одного из самых популярных направлений на острове, он привлекает активных путешественников, но также предлагает уединение в своих частных виллах. Удобства курорта включают фитнес-центр, спа-лодж с различными процедурами для мужчин и женщин, частный песчаный пляж с бесплатными немоторными водными видами спорта, пешеходные и беговые дорожки, гольф и вечерние развлечения. Для проживания гости могут выбрать роскошные номера и люксы, некоторые из частных бассейнов и террас на крыше, или для большей приватности забронировать шикарные одно- или многокомнатные пляжные виллы с частными бассейнами.

2. StolenTime by Rendezvous Saint Lucia

Это один из лучших курортов Сент-Люсии с пакетом "все включено", ориентированный на романтические отпуска. Для пар доступны активности от ужинов при свечах вдвоем до профессионального мастер-класса по массажу для вашего партнера. Пакет "все включено" здесь охватывает все аспекты пребывания: чаевые, налоги, подводное плавание с профессиональным инструктором, водные виды спорта и все напитки, включая премиальный алкоголь. Хотя после недавнего ребрендинга отель несколько смягчил правила, для ужинов действует дресс-код, который следует учесть при подготовке к поездке. Блюда подаются в трех ресторанах по выбору, а вечерняя программа включает разнообразные развлечения – от живой музыки и культурных шоу до коктейльных вечеринок.

3. BodyHoliday

Расположенный на девственном пляже в окружении пышных садов, этот велнесс-курорт Сент-Люсии предлагает трансформационный отпуск, основанный на активном отдыхе, релаксации и восстановлении. Как и многие роскошные курорты Сент-Люсии, BodyHoliday подготовил для гостей изысканные номера, люксы и шикарные виллы, а пакет "все включено" охватывает ежедневные спа-процедуры, спортивные и приключенческие программы. Велнес также затрагивает питание: программа Eat-Well учит гостей формировать здоровый рацион в повседневной жизни. На курорте есть несколько ресторанов, предлагающих сочетание международной кухни мирового класса и местных деликатесов. Также есть велнес-кафе на набережной в нескольких шагах от пляжа, а в Pavilion и Clubhouse подают послеобеденный чай.

4. Ladera Resort

Для путешественников, планирующих романтический тропический отпуск в шикарных курортах Сент-Люсии, Ladera Resort идеально подходит, хотя он не полностью "все включено". Однако здесь есть удобные и выгодные предложения, в частности план "все включено" в ресторане Dasheene, охватывающем обеды, ужины и все напитки, включая некоторые алкогольные. Для размещения гостей курорт предлагает 37 экологичных номеров и люксов с "открытой" стеной и прекрасными видами на море и горы. Номера оснащены небольшим бассейном с подогревом, некоторые имеют качели и каскадные водопады. Двухэтажная вилла с двумя спальнями подойдет для крупной компании. Полные завтраки и поздравительные напитки включены в стоимость номера.

5. Sandals Grande St. Lucian

Гостям шикарных бунгало над водой предоставляется персональный сервис дворецкого. Источник: Image Sandals.com

Если у вас нет энергии или желания выбирать среди многочисленных курортов Сент-Люсии, но вы ищете простой, но насыщенный отпуск "все включено", Sandals Grande St. Lucian точно вам подойдет. Здесь нет скрытых платежей, а программа активностей предлагает интересный досуг, включая снорклинг, водные лыжи, парусный спорт и отдых на пляже. Пакет также включает питание в дюжине ресторанов на территории, чаевые и неограниченное количество премиального алкоголя в барах у бассейна. Это один из самых популярных курортов Сент-Люсии с пакетом "все включено", поэтому если вы хотите тишины, бронируйте номер с небольшим бассейном подальше от баров. Здесь есть 19 различных категорий номеров, от люксов с частными бассейнами и пентхаусов с видом на океан до бунгало для молодоженов над водой с обслуживанием дворецким.

6. Jade Mountain Resort

24 ландшафтных бассейна делают Jade Mountain одним из самых желанных курортов Сент-Люсии с пакетом "все включено". Он известен своими экологическими инициативами, а смелая архитектура с мостами к бассейнам и суровыми колоннами с каменными фасадами подчеркивает гармонию с природой острова. Гостей встречают в просторных номерах, где спальня и гостиная плавно переходят в бассейн, потому что четвертой стены нет. В Jade Mountain Club предлагают блюда от шеф-повара Джеймса Бирда, отмеченного наградами, а возвышающаяся над курортом Sky Terrace — это место для коктейлей на закате и созерцания звезд. Отель предлагает бесплатные занятия йогой, фитнес-студию и спа. Курорт предлагает несколько пакетов питания и напитков, отличающихся набором активностей и услуг.

7. East Winds

Один из самых доступных курортов Сент-Люсии с пакетом "все включено" имеет большой успех. Расположенный между заливом Лабрелотт и мысом Массона, он имеет частный пляж, около 30 люксов и пляжный дом на побережье для размещения гостей. Удобства курорта включают в себя ресторан на пляже с изысканными блюдами, приготовленными из продуктов местных фермеров, собственного огорода и свежевыловленной рыбы. Для релаксации гости могут отдохнуть в саду среди красочных растений, птиц и цветов, поплавать в бассейне, расслабиться в тени с коктейлем из бара рядом, отправиться на пляж или спа. Курорт предлагает один из самых полных пакетов "все включено", охватывающий почти все, включая все блюда, напитки и активности, такие как парусный спорт, снорклинг, йога, мастер-классы по приготовлению коктейлей и т.д.

8. Anse Chastanet

Так как это дочерний отель Jade Mountain, здесь вы найдете такую же роскошь. Но природа является важной частью атмосферы: курорт расположен на склоне горы на юго-западном побережье и спускается к двум пляжам, окруженным коралловым рифом. Дизайн номеров также черпает вдохновение по окружающей природе. Каждый номер уникален и имеет некую особенность, например, открытые стены или балкон, построенный вокруг дерева махагони. Это отличный выбор для путешественников, которые ищут роскошные курорты Сент-Люсии с пакетом "все включено" и легким доступом к мягкому песку пляжа Anse Chastanet. Пакет "все включено" включает все блюда и напитки по бокалам, кроме шампанского и крепкого алкоголя. Если вы планируете романтический отпуск, обратите внимание на пакет Total Romance, дополняющий стандартный план питания трансферами из аэропорта, приветственными коктейлями и шампанским, а также напитками в номере.

9. Serenity at Coconut Bay

Интерьеры номеров усиливают впечатление от карибского отпуска. Источник: Image Serenityatcoconutbay.com

Уединенный и расслабляющий отдых для пар предлагает один из лучших курортов Сент-Люсии только для взрослых с пакетом "все включено". Этот тариф включает обслуживание дворецким, трансферы из аэропорта, гольф-кар для передвижения по территории пляжа и спа, неограниченное количество напитков, включая коктейли и крепкий алкоголь, в семи барах курорта, а также изысканное питание в восьми ресторанах. Курорт предлагает 36 люксов с небольшим бассейном, просторными внутренними и внешними жилыми зонами, большими кроватями из махагони и круглосуточным обслуживанием. За дополнительную плату гости могут посетить спа или заказать велнес- и релаксационные процедуры в полной приватности своего номера.