50 днів для Путіна: насправді ніхто нічого не чекатиме

Чесно кажучи, все обмірковую питання: а навіщо треба давати агресору, вбивці та брехуну ще 50 днів? Щоб що? Щоб перевиховався? Поміняв звички? Чи став правдивим? Добрим? Really?

50 днів на укладання миру, який потрібен кремлівському подонку, як лижі у жіночій лазні?

Зрозуміло, що все закінчиться лише з примусу. Економічний безпрецедентний тиск, необмежена військова допомога жертві агресії – це не достатні, а необхідні умови. Без сили – ніяк. Чи не злетить. Або ґвалтівнику відрізають яйця відразу (до речі, чому ще не в 14 році, теж питання) або він благополучно використовує дарований йому час на те, щоб отримати задоволення і продовжувати розпочате.

Що тут незрозуміло? Де є порушення логіки?

Є агресор. Є жертва. Є вина. Є порушення всіх мислимих та немислимих світових домовленостей. Є плешивий фюрерок у Кремлі, який усе це розпочав і продовжує три з половиною роки.

Давайте ми дамо йому пі... ні! Ще 50 днів! Він перевиховується! Обов'язково! Він прибіжить укладати світ!

Вірите? Гм...

А Трамп вірить, як ви вважаєте?

От і я так думаю...

Питання "навіщо" залишається.

Беруся припустити, що насправді 50 днів – це як у випадку з Іраном – просто сказано. А насправді ніхто нічого не вираховуватиме, ні чекати не буде.

План (сподіваюся) вже є і все йде за планом.

З'явиться можливість чи бажання відкрутити дзвіночки завтра, і кремлівському "миротворцю" зроблять кілька обертів. Післязавтра повторять. Практично та раціонально, як і треба для результату. Інакше можна продовжити термін ще на 90 днів, до нового року. Нічого не зміниться.