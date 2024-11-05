27 із 30 українських школярів поїдуть за кордон назавжди: це погана тенденція

27 із 30 українських школярів поїдуть за кордон назавжди, - директор дистанційної школи Володимир Страшко.

За його словами, все більше батьків припиняють онлайн-навчання дітей в Україні через від'їзд, а близько 90% учнів 11-х класів планують вступати до вузів за кордоном, аби не залишатися в Україні.

При цьому, соцопитування показують, що не війна є головною причиною виїзду за кордон. З нашою владою неможливо планувати не лише своє життя, а й життя дітей. Немає загальних правил для всіх. А українці хочуть, щоб закони та правила були рівні у їх дітей і у сина Баканова. І коли вони цього не бачать, то шукають для дітей кращих умов.

Відсутність загальної стратегії для держави, брехня влади, дурні та хабарники на посадах, корупція, неможливість планувати своє майбутнє, закрити кордони, невизначенність майже у всьому - це наслідки некомпетентного керування при відсутності стратегічного мислення. Проти України воює Росія під керівництвом Путіна. Але не Путін призначив на голову СБУ Баканова. Не Путін привів у ВР зрадників, корупціонерів, брехунів, гвалтивників та фріків у складі "Слуги народу". Не Путін пропонував готуватися до травневих шашликів, гроші витрачав на дороги, а не на армію і саботував ракетобудівну програму. Не Путін звільнив Залужного та зірвав мобілізацію в Україні своїми діями. За кожною дією стоїть прізвище. І це прізвище - Зеленський!

Хочу нагадати слова Лі Куан Ю: "Якщо неправильно керувати країною, всі розумні люди поїдуть". Я не його фанат, але в цьому він має рацію. А якщо з України поїдуть усі розумні і залишаться лише дурні, то особисто я не хочу, щоб моїм життям і країною керували не найкращі з найкращих, а найгірші серед тих, хто в цьому житті бачив сторінок менше, ніж я прочитав книжок. Як у нас зараз.