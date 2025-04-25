26-го квітня погода в Україні буде нестійкою

Через нашу територію проходитиме атмосферний фронт і тягтиме за собою дощі з грозами.

Вдень у суботу він зміщуватиметься на південний схід, тому дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей.

А ось західна частина та північні області (окрім Сумщини) вже потраплять у суху погоду.

Проте, оскільки фронт холодний, то й повітря в його тилу буде холодним. Принаймні, холоднішим.

26-го квітня у західних, північних областях, більшості центральних очікується зниження температури повітря до +12+17 градусів.

На півдні, в східних областях плюс Дніпро з районами завтра ще буде тепла погода, +20+26 градусів.

Атмосферний фронт холодним повітрям давитиме на тепле - як результат, північний вітер передбачається рвучким, часом навіть із штормовими поривами. Обережно.

У Києві 26-го квітня найближчої ночі та вранці пройдуть грозові дощі, завтра вдень без істотних опадів.

У суботу в столиці похолоднішає до +12+14 градусів. Одягайтеся відповідно!

На Провідну неділю в Україні переважатиме прохолодна вітряна погода.

Дощі 27-го квітня пройдуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, місцями у південній частині та ввечері у східних областях.

На решті території України в неділю опади малоймовірні.

Отже, сьогодні ще спекотно, завтра почнеться похолодання, в неділю скрізь в Україні переважатиме прохолодна погода з температурою повітря +10+16 градусів.

Увага. У нічні години 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, на сході та місцями у південній частині є ймовірність заморозків на ґрунті. На ґрунті!!

Більше уваги вже із сьогодні здоров`ю, бо зміна погоди часто впливає на самопочуття, загострює хронічні судинні недуги, робить нас млявими і сонливими, провокує головний біль.

На наступному тижні потеплішає, щоправда вже до стриманіших градусів, літо поки що помахало нам ручкою)