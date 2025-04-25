26-го апреля погода в Украине будет неустойчивой

Через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт и будет тянуть дожди с грозами.

Днем в субботу он будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и большинстве центральных областей.

А западная часть и северные области (кроме Сумщины) уже попадут в сухую погоду.

Однако, поскольку фронт холодный, и воздух в его тылу будет холодным. По крайней мере, более холодным.

26 апреля в западных, северных областях, большинстве центральных ожидается понижение температуры воздуха до +12+17 градусов.

На юге, в восточных областях плюс Днепр с районами завтра будет теплая погода, +20+26 градусов.

Атмосферный фронт холодным воздухом будет давить на теплое – как результат, северный ветер предусматривается порывистым, порой даже со штормовыми порывами. Осторожно.

В Киеве 26 апреля в ближайшую ночь и утром пройдут грозовые дожди, завтра днем без существенных осадков.

В субботу в столице похолодает до +12+14 градусов. Одевайтесь соответственно!

В ведущее воскресенье в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода.

Дожди 27 апреля пройдут на Полтавщине, Черкасщине, Днепропетровщине, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях.

На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны.

Итак, сегодня еще жарко, завтра начнется похолодание, в воскресенье в Украине будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха +10+16 градусов.

Внимание. В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, на востоке и местами в южной части есть вероятность заморозков на почве. На почве!!

Больше внимания уже сегодня здоровье, потому что изменение погоды часто влияет на самочувствие, обостряет хронические сосудистые недуги, делает нас вялыми и сонливыми, провоцирует головную боль.

На следующей неделе потеплеет, правда уже до более сдержанных градусов, лето пока помахало нам ручкой)