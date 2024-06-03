Заряджають хорошим настроєм: 3 яскравих фільми про літо

Чи відчуваєте ви вже літній настрій? Ми підготували добірку чудових фільмів,які гарантовано зарядять вас позитивом та перенесуть у спекотні літні дні. Про це пише 24 tv.Ua

"Пляж" (2000)

Цей фільм заснований на однойменному романі Алекса Ґарленда. Молодий американець Річард, прагнучи пригод,вирушає до Таїланду. Там він знайомиться з таємничою людиною, яка дарує йому карту секретного острова, де на пляжі живе вільна спільнота, а "трава" росте вільно.

Для Річарда це справжній рай на Землі. Він ділиться картою з французькою парою мандрівників, і разом вони вирушають на пошуки цього омріяного місця.

"Моє літо кохання" (2004)

Мона, тиха й замкнута дівчина, ховає в собі глибокий розум та прагнення кращого життя. Темсін, навпаки,розумна, але зіпсована та цинічна. Ці дві абсолютно різні дівчини знайомляться й спочатку ставляться одна до одної з підозрою. З часом їхнє спілкування переростає у щире захоплення та притягання.

Старший брат Мони, Філ, який порвав з кримінальним минулим і звернувся до релігії, намагається навернути до віри не лише себе, а й сестру, що ще більше загострює ситуацію. Мона ж занадто захоплена своїми новими почуттями. "Ми ніколи не повинні розлучатися", - шепоче їй Темсін. Але чи може Мона їй дійсно вірити?

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"Великий сплеск" (2017)

Відома рок-зірка разом зі своїм коханим-режисером відпочиває на мальовничому італійському острові Пантеллерія. Пара насолоджується безтурботним життям, здалека від проблем реального світу. Їхню ідилію несподівано порушує поява старого друга та його дорослої доньки. Невинний флірт та спалах давніх почуттів швидко перетворюються на ревнощі, пристрасть та небезпеку для всіх учасників цього літнього трикутника.

Ці захопливі історії неодмінно занурять вас у атмосферу літа. Обирайте будь-яку з них, насолоджуйтесь переглядом та будуйте плани на власні незабутні літні пригоди!

Нагадаємо, ми вже писали про два українських мультфільми з вражаючою графікою.

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