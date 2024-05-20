Забирають хворих та працівників критичної сфери: нардеп розкритикував низку порушень у роботі ТЦК

Народний депутат Роман Костенко, який обіймає посаду секретаря оборонного комітету Верховної Ради, висловив своє невдоволення через ряд порушень, що мали місце в діяльності ТЦК та СП. Він вказав на такі інциденти, як мобілізація співробітника оборонного підприємства та особи з вадами зору.

Костенко поділився цією інформацією в інтерв’ю "Українській правді". Парламентар висловився щодо заяви журналіста про те, що без проходження ВЛК, отримання відстрочки є неможливим, тоді як після її проходження, людям часто видають вже бойові повістки.

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"Зараз останні декілька днів це такий перегиб. Люди, не буду казати в якій області, говорив про це з керівниками ТЦК... Приходить людина, яка працює на оборонному підприємстві, виробляє щось для армії на серйозних підприємствах, оновити дані, що потрібно бронювання. В нього можуть забрати телефон, цій людині провести ВЛК, і вона телефонує вже, коли їде до навчального центру. Вибачте, з ким ви так працюєте?" – висловив гнівну позицію Костенко.

Він підкреслив, що це не є загальною практикою, проте він особисто вживав заходів для вирішення подібних ситуацій.

"Комусь все рівно, комусь (із працівників ТЦК – ред.) треба поставити галочку, що він когось призвав. А як буде все інше функціонувати, в тому числі виробництво тих чи інших засобів, зброї – його не стосується. Доводилося пояснювати, скажемо, різною лексикою – що ви робите?" – розповів депутат.

Він також розповів інший випадок, коли особі з зором -8 відмовили у консультації окуліста. Військовий комісар наполягав на тому, що огляд відбувся, проте пізніше виявилося, що його не було.

"Такі нюанси – питання поганої організації. Зробіть так, щоб до армії приходили не просто люди, яких ви змогли піймати, а має бути якість: здорові люди, бажано вмотивовані, не вирвані з серйозних підприємств, які забезпечують нашу армію зброєю. Але зараз є перегиби, маємо їх виправляти, контролювати, іноді в ручному режимі", – додав Костенко.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, що штрафують навіть тих, хто самостійно прийшов до ТЦК, та пояснював, чим це спричинено.

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