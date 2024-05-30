За кілька днів до дня народження: загинула госпітальєрка Ірина Цибух Чека (фото)

29 травня на Харківському напрямку під час ротації загинула Ірина Цибух, відома під позивним "Чека". Вона була парамедикинею в медичному добровольчому батальйоні "Госпітальєри". 1 червня їй мало виповнитися 26 років.

Дівчина загинула під час ротації на Харківському напрямку, за кілька днів до свого дня народження. Про її загибель повідомив Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри".

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

"Війна - найгірше місце, де я колись була, але вона дає квиток у справжнє життя, у світ непідробної незалежності, вона таврує знання про скороминущість існування", – говорила Ірина. Вона планувала у мирному житті мати сім'ю та займатися садівництвом.

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"Хочу дітей. Хочу будинок. Хочу садити помідори... але війну закінчити найважливіше", – процитували її слова побратими та посестри.

Інформація про прощання з Іриною буде надана пізніше.

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

До початку повномасштабного вторгнення Ірина працювала менеджеркою реформи Суспільного мовлення. Вона реалізовувала освітні проєкти в віддалених селах Донеччини та Луганщини, про що розповідала в ефірах Громадського радіо.

Ірина також була журналісткою та гостьовою редакторкою на Громадському радіо. 16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, її нагородили орденом "За заслуги".

Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers Ірина Цибух Чека. Джерело: facebook.com/hospitallers

Раніше стало відомо про смерть на війні депутата Київради. Сергій Ільницький служив у 28-й бригаді.

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