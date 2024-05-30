За несколько дней до дня рождения: погибла госпитальерша Ирина Цыбух Чека (фото)

29 мая на Харьковском направлении во время ротации погибла Ирина Цыбух, известная под позывным "Чека". Она была парамедиком в медицинском добровольческом батальоне "Госпитальеры". 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

Девушка погибла во время ротации на Харьковском направлении, за несколько дней до дня рождения. О ее гибели сообщил Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры".

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

"Война - самое худшее место, где я когда-то была, но она дает билет в настоящую жизнь, в мир неподдельной независимости, она клеймит знания о мимолетности существования", — говорила Ирина. Она планировала в мирной жизни иметь семью и заниматься садоводством.

Также читайте: На войне погиб известный поэт Глеб Бабич

"Хочу детей. Хочу дом. Хочу сажать помидоры... но войну закончить самое важное", — процитировали ее слова сослуживцы.

Информация о прощании с Ириной будет предоставлена позже.

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

До начала полномасштабного вторжения Ирина работала менеджером по реформе Общественного вещания. Она реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донетчины и Луганской области, о чем рассказывала в эфирах "Cуспільного радіо".

Ирина также была журналисткой и гостевой редактором на "Суспільном радіо". 16 ноября 2023, ко Дню телевидения, радио и связи, ее наградили орденом "За заслуги".

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ранее стало известно о смерти на войне депутата Киевсовета. Сергей Ильницкий служил в 28 бригаде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!