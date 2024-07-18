Введено обмеження на зняття готівки в банкоматах: скільки можна зняти за один раз

З початком воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на зняття готівки з банкоматів. Ці обмеження можуть відрізнятися залежно від банку, типу картки та індивідуальних умов клієнта. Про це пише 24 tv.ua.

Загальні ліміти:

В Україні:

Зняття готівки в банкоматах - до 100 000 грн на день.

Оплата карткою в торгових точках - без обмежень.

За кордоном:

Зняття готівки в банкоматах - до 12 500 грн на тиждень (з понеділка по неділю).

Оплата карткою в торгових точках - до 100 000 грн на місяць.

Важливо:

Ліміти встановлені Національним банком України.

Деякі банки можуть встановлювати додаткові обмеження.

У банкоматах може бути обмежена сума видачі готівки за один раз.

За зняття готівки понад ліміт може стягуватися комісія.

Читайте також: Хто з українців не зможе вийти на пенсію 2024 року

Детальніше про ліміти в деяких банках:

"ПриватБанк":

До 20 000 грн за раз.

Наступна операція - через 3 години.

Ліміт може залежати від типу картки, статусу клієнта та індивідуальних домовленостей.

"Ощадбанк":

До 20 000 грн на місяць без комісії на картці "Моя картка".

Понад ліміт - комісія 1%.

ПУМБ:

До 10 000 грн за раз.

До 10 операцій на добу.

Денний ліміт - 100 000 грн.

Рекомендації:

Зверніться до сайту або call-центру вашого банку, щоб дізнатися про точні ліміти та умови зняття готівки.

Знімайте готівку в міру необхідності, щоб не перевищувати ліміти.

Використовуйте альтернативні способи оплати, такі як перекази з картки на картку або мобільні платежі.

Раніше UAportal розповідав, що деяким пенсіонерам в Україні не підвищуватимуть виплати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!