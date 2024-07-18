Введено обмеження на зняття готівки в банкоматах: скільки можна зняти за один раз
З початком воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на зняття готівки з банкоматів. Ці обмеження можуть відрізнятися залежно від банку, типу картки та індивідуальних умов клієнта. Про це пише 24 tv.ua.
Загальні ліміти:
В Україні:
- Зняття готівки в банкоматах - до 100 000 грн на день.
- Оплата карткою в торгових точках - без обмежень.
За кордоном:
- Зняття готівки в банкоматах - до 12 500 грн на тиждень (з понеділка по неділю).
- Оплата карткою в торгових точках - до 100 000 грн на місяць.
Важливо:
- Ліміти встановлені Національним банком України.
- Деякі банки можуть встановлювати додаткові обмеження.
- У банкоматах може бути обмежена сума видачі готівки за один раз.
- За зняття готівки понад ліміт може стягуватися комісія.
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Детальніше про ліміти в деяких банках:
"ПриватБанк":
- До 20 000 грн за раз.
- Наступна операція - через 3 години.
- Ліміт може залежати від типу картки, статусу клієнта та індивідуальних домовленостей.
"Ощадбанк":
- До 20 000 грн на місяць без комісії на картці "Моя картка".
- Понад ліміт - комісія 1%.
ПУМБ:
- До 10 000 грн за раз.
- До 10 операцій на добу.
- Денний ліміт - 100 000 грн.
Рекомендації:
- Зверніться до сайту або call-центру вашого банку, щоб дізнатися про точні ліміти та умови зняття готівки.
- Знімайте готівку в міру необхідності, щоб не перевищувати ліміти.
- Використовуйте альтернативні способи оплати, такі як перекази з картки на картку або мобільні платежі.
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