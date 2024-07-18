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Економіка

Введено обмеження на зняття готівки в банкоматах: скільки можна зняти за один раз

Ціхоцька Марія

Введено обмеження на зняття готівки в банкоматах: скільки можна зняти за один раз
На час військового стану введено обмеження на зняття готівки

З початком воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на зняття готівки з банкоматів. Ці обмеження можуть відрізнятися залежно від банку, типу картки та індивідуальних умов клієнта. Про це пише 24 tv.ua.

Загальні ліміти:

В Україні:

  • Зняття готівки в банкоматах - до 100 000 грн на день.
  • Оплата карткою в торгових точках - без обмежень.

За кордоном:

  • Зняття готівки в банкоматах - до 12 500 грн на тиждень (з понеділка по неділю).
  • Оплата карткою в торгових точках - до 100 000 грн на місяць.

Важливо:

  • Ліміти встановлені Національним банком України.
  • Деякі банки можуть встановлювати додаткові обмеження.
  • У банкоматах може бути обмежена сума видачі готівки за один раз.
  • За зняття готівки понад ліміт може стягуватися комісія.

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Детальніше про ліміти в деяких банках:

"ПриватБанк":

  • До 20 000 грн за раз.
  • Наступна операція - через 3 години.
  • Ліміт може залежати від типу картки, статусу клієнта та індивідуальних домовленостей.

"Ощадбанк":

  • До 20 000 грн на місяць без комісії на картці "Моя картка".
  • Понад ліміт - комісія 1%.

ПУМБ:

  • До 10 000 грн за раз.
  • До 10 операцій на добу.
  • Денний ліміт - 100 000 грн.

Рекомендації:

  • Зверніться до сайту або call-центру вашого банку, щоб дізнатися про точні ліміти та умови зняття готівки.
  • Знімайте готівку в міру необхідності, щоб не перевищувати ліміти.
  • Використовуйте альтернативні способи оплати, такі як перекази з картки на картку або мобільні платежі.

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