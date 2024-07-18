Введены ограничения на снятие наличных в банкоматах: сколько можно снять за один раз
С началом военного положения в Украине введены ограничения на снятие наличных с банкоматов. Эти ограничения могут отличаться в зависимости от банка, типа карты и индивидуальных условий клиента. Об этом пишет 24 tv.ua.
Общие лимиты:
В Украине:
- Снятие наличных в банкоматах – до 100 000 грн в день.
- Оплата картой в торговых точках – без ограничений.
За границей:
- Снятие наличных в банкоматах – до 12 500 грн в неделю (с понедельника по воскресенье).
- Оплата картой в торговых точках – до 100 000 грн в месяц.
Важно:
- Лимиты установлены Национальным банком Украины.
- Некоторые банки могут устанавливать дополнительные ограничения.
- В банкоматах может быть ограничена сумма выдачи наличных денег за один раз.
- За снятие наличных денег сверх лимита может взиматься комиссия.
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Детальнее о лимитах в некоторых банках:
"ПриватБанк":
- До 20000 грн за раз.
- Следующая операция – через 3 часа.
- Лимит может зависеть от типа карты, статуса клиента и индивидуальных договоренностей.
"Сбербанк":
- До 20 000 грн в месяц без комиссии на карте "Моя карта".
- Более лимита - комиссия 1%.
ПУМБ:
- До 10000 грн за раз.
- До 10 операций в день.
- Дневной лимит – 100 000 грн.
Рекомендации:
- Обратитесь к сайту или call-центру вашего банка, чтобы узнать точные лимиты и условия снятия наличных.
- Снимайте наличные по мере необходимости, чтобы не превышать лимиты.
- Используйте альтернативные способы оплаты, такие как переводы с карты на карту или мобильные платежи.
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