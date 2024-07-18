Введены ограничения на снятие наличных в банкоматах: сколько можно снять за один раз

С началом военного положения в Украине введены ограничения на снятие наличных с банкоматов. Эти ограничения могут отличаться в зависимости от банка, типа карты и индивидуальных условий клиента. Об этом пишет 24 tv.ua.

Общие лимиты:

В Украине:

Снятие наличных в банкоматах – до 100 000 грн в день.

Оплата картой в торговых точках – без ограничений.

За границей:

Снятие наличных в банкоматах – до 12 500 грн в неделю (с понедельника по воскресенье).

Оплата картой в торговых точках – до 100 000 грн в месяц.

Важно:

Лимиты установлены Национальным банком Украины.

Некоторые банки могут устанавливать дополнительные ограничения.

В банкоматах может быть ограничена сумма выдачи наличных денег за один раз.

За снятие наличных денег сверх лимита может взиматься комиссия.

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Детальнее о лимитах в некоторых банках:

"ПриватБанк":

До 20000 грн за раз.

Следующая операция – через 3 часа.

Лимит может зависеть от типа карты, статуса клиента и индивидуальных договоренностей.

"Сбербанк":

До 20 000 грн в месяц без комиссии на карте "Моя карта".

Более лимита - комиссия 1%.

ПУМБ:

До 10000 грн за раз.

До 10 операций в день.

Дневной лимит – 100 000 грн.

Рекомендации:

Обратитесь к сайту или call-центру вашего банка, чтобы узнать точные лимиты и условия снятия наличных.

Снимайте наличные по мере необходимости, чтобы не превышать лимиты.

Используйте альтернативные способы оплаты, такие как переводы с карты на карту или мобильные платежи.

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