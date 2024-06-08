Вознесіння Господнє 2024: коли святкуємо за новим церковним календарем

Вознесіння Господнє - одне з найважливіших свят у християнській традиції. Цього дня віряни згадують вознесіння Ісуса Христа на небо після його воскресіння.

У 2024 році Вознесіння Господнє припадає на 13 червня (за новим церковним календарем). Дата цього свята визначається залежно від дати Великодня. Вознесіння святкується на 40 день після Воскресіння Господнього.

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Традиція святкування Вознесіння сягає коренів ранніх часів християнства. Уперше про це свято згадується у IV столітті. Згідно з Євангелієм, після свого воскресіння Ісус Христос протягом 40 днів з'являвся своїм учням, навчаючи їх і готуючи до поширення віри. На сороковий день, зібравшись на горі Елеон біля Єрусалиму, Ісус благословив учнів і вознісся на небо.

Свято Вознесіння Господнього ґрунтується на описі події вознесіння Ісуса Христа на небо, яке описується в Новому Завіті.

Ось декілька ключових моментів, які проливають світло на виникнення цього свята:

Про Вознесіння Господнє згадується в ранніх християнських творах, таких як "Дидахе" (I століття н.е.) і "Апостольські постанови" (IV століття н.е.).

У цих текстах вознесіння Ісуса описується як важлива подія, що знаменує його сходження на небо і прославлення як Сина Божого.

Встановлення свята:

Свято Вознесіння Господнього офіційно встановлено в IV столітті н.е. Це сталося після скликання Першого Вселенського Собору в Нікеї (325 р. н.е.), де було визначено основні догми християнської віри.

Остаточне визнання свята відбулося на Другому Вселенському Соборі в Константинополі (381 р. н.е.).

Важливо зазначити, що дата свята Вознесіння Господнього не є фіксованою. Вона щороку змінюється, адже припадає на 40-й день після Великодня.

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