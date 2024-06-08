Вознесение Господне 2024: когда празднуем по новому церковному календарю

Вознесение Господне – один из важнейших праздников в христианской традиции. В этот день верующие вспоминают вознесение Иисуса Христа на небо после воскресения.

В 2024 году Вознесение Господне приходится на 13 июня (по новому церковному календарю). Дата этого праздника определяется в зависимости от даты Пасхи. Вознесение отмечается на 40 день после Воскресения Господня.

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Традиция празднования Вознесения уходит корней ранних времен христианства. Впервые об этом празднике упоминается в IV веке. Согласно Евангелию, после воскресения Иисус Христос в течение 40 дней являлся своим ученикам, обучая их и готовя к распространению веры. На сороковой день, собравшись на горе Элеон у Иерусалима, Иисус благословил учеников и вознесся на небо.

Праздник Вознесения Господня основан на описании события вознесения Иисуса Христа на небо, которое описывается в Новом Завете.

Вот несколько ключевых моментов, проливающих свет на возникновение этого праздника:

О Вознесении Господнем упоминается в ранних христианских произведениях, таких как "Дидахе" (I век н.э.) и "Апостольские постановления" (IV век н.э.).

В этих текстах вознесение Иисуса описывается как важное событие, знаменующее его восхождение на небо и прославление как Сына Божия.

Установка праздника:

Праздник Вознесения Господня официально установлен в IV веке н. Это произошло после созыва Первого Вселенского Собора в Никее (325 г. н.э.), где были определены основные догмы христианской веры.

Окончательное признание праздника произошло на Втором Вселенском Соборе в Константинополе (381 г. н.э.).

Важно отметить, что дата праздника Вознесения Господня не фиксирована. Она ежегодно меняется, ведь приходится на 40-й день после Пасхи.

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