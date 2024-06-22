Біля російського бєлгорода знищено систему Панцир-С1 (фото, відео)

Моніторингові канали повідомляють про знищення російської системи ППО Панцир-С1 неподалік бєлгорода. Зокрема, публікуючи відповідні відео місцевих мешканців.

"Николаевский Ванек" у Telegram також повідомив про знищення двох Панцирів-С1 окупантів за двы доби.

За його словами, один з них був на околиці Бєлгорода, ще один прикривав угруповання, яке намагалося наступати на Липці. В обох випадках екіпаж не вижив, Панцирі згоріли.

Як відомо, один Панцир коштує близько 14 млн доларів.

Раніше ми розповідали, що у Генштабі назвали об'єкти рф, що були атаковані вночі 21 червня.

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