Питання знаходиться на етапі обговорення: чи буде Міненерго підвищувати тарифи на світло

Внаслідок атак росії на енергетичну інфраструктуру України, існує ймовірність незначного збільшення вартості електроенергії для побутових споживачів. Наразі це питання знаходиться на стадії обговорення.

Цю інформацію озвучила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону, пише ТСН. Вона також зазначила, що в Міністерстві енергетики тривають дискусії з цього приводу.

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"Це питання завжди дуже чутливе й дуже складне. Зараз ми розуміємо, що пошкодження [української енергосистеми] дійсно були значними... Сьогодні рішення [щодо перегляду тарифу на електроенергію] ще не ухвалене, ще тривають підрахунки, тривають дискусії", – проінформувала Гринчук.

Також заступниця Міністра енергетики нагадала, що в Україні діє пільговий механізм для побутових споживачів.

"Якщо [підвищення тарифів] і буде, то воно буде достатньо незначним для споживачів і буде продовжувати дію пільгового механізму, який компенсує вартість електроенергії для побутових споживачів", – резюмувала представниця Міненерго.

Нагадаємо, у зв’язку з атаками рф, які завдають шкоди українській енергетичній системі, існує ймовірність, що вартість електроенергії для населення може зрости вже цього літа. Таке підвищення може спричинити також збільшення цін на послуги водопостачання. Про цю пряму залежність повідомив Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

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