Вопрос находится на этапе обсуждения: будет ли Минэнерго повышать тарифы на свет

Вследствие атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, существует вероятность незначительного увеличения стоимости электроэнергии для бытовых потребителей. Сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Эту информацию озвучила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона, пишет ТСН. Она также отметила, что в Министерстве энергетики продолжаются дискуссии по этому поводу.

Читайте также: За коммуналку будем платить по новым правилам

"Этот вопрос всегда очень чувствительный и очень сложный. Сейчас мы понимаем, что повреждения [украинской энергосистемы] действительно были значительными... Сегодня решение [о пересмотре тарифа на электроэнергию] еще не принято, еще продолжаются подсчеты, продолжаются дискуссии", – проинформировала Гринчук.

Также заместитель Министра энергетики напомнила, что в Украине действует льготный механизм для бытовых потребителей.

"Если [повышение тарифов] и будет, то оно будет достаточно незначительным для потребителей и будет продолжать действие льготного механизма, который компенсирует стоимость электроэнергии для бытовых потребителей", – резюмировала представительница Минэнерго.

Напомним, в связи с атаками рф, которые наносят ущерб украинской энергетической системе, существует вероятность, что стоимость электроэнергии для населения может вырасти уже этим летом. Такое повышение может повлечь также увеличение цен на услуги водоснабжения. Об этой прямой зависимости сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!