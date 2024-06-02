Візажисти назвали чотири найкращі способи усунути мішки та набряки під очима

Область під очима часто видає наш вік, рівень стресу, недосип та алергію. Втрата сну, алергія та старіння – це лише декілька причин появи мішків та набряків під очима.

На щастя, існує декілька способів покращити цю зону. Досвідчені косметологи та візажисти поділилися секретами, як приховати недоліки під очима.

Вас також зацікавить: Не матимуть жодного ефекту: які лайфхаки по догляду за собою краще не застосовувати

1. Якісний крем під очі:

Не економте на кремі для очей! Шукайте продукти, що містять кофеїн (для зменшення темних кіл та набряків), ніацинамід (для освітлення шкіри) та гіалуронову кислоту (для зволоження).

2. Холодні компреси:

Холод допомагає зменшити набряк та накопичення рідини під шкірою. Використовуйте холодну ложку, занурте обличчя в холодну воду з кубиками льоду або прикладіть заморожений мішок гороху.

3. Інструменти Гуа Ша:

Ці масажні інструменти з нефриту або рожевого кварцу покращують кровообіг, зменшують темні кола, запалення та сприяють лімфодренажу.

4. Філери та лазери:

Якщо домашні засоби не дають результату, зверніться до дерматолога. Філери та лазери можуть допомогти усунути мішки та набряки на тривалий час.

Пропонуємо дізнатися про безкоштовний трюк для миттєвого зняття набряклості шкіри.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!