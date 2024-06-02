Визажисты назвали четыре лучших способа устранить мешки и отеки под глазами

Область под глазами часто выдает наш возраст, уровень стресса, недосып и аллергию. Потеря сна, аллергия и старение – это лишь несколько причин появления мешков и отеков под глазами.

К счастью, есть несколько способов улучшить эту зону. Опытные косметологи и визажисты поделились секретами, как скрыть недостатки под глазами.

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1. Качественный крем под глаза:

Не экономьте на креме для глаз! Ищите продукты, содержащие кофеин (для уменьшения темных кругов и отеков), ниацинамид (для осветления кожи) и гиалуроновую кислоту (для увлажнения).

2. Холодные компрессы:

Холод помогает снизить отек и накопление жидкости под кожей. Используйте холодную ложку, окуните лицо в холодную воду с кубиками льда или приложите замороженный мешок гороха.

3. Инструменты Гуа Ша:

Эти массажные инструменты из нефрита или розового кварца улучшают кровообращение, уменьшают темные круги, воспаления и способствуют лимфодренажу.

4. Филлеры и лазеры:

Если домашние средства не приносят результата, обратитесь к дерматологу. Филлеры и лазеры могут помочь устранить мешки и отеки на длительное время.

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