Удвічі дешевше за Duster: Suzuki почала продажі бюджетного кросовера (відео)

Suzuki Hustler другого покоління, яке дебютувало у 2019 році, вже наближається до кінця свого конвеєрного циклу. І, вірний традиціям, японський автовиробник випускає нову версію Tough Wild з позашляховим антуражем, як це було й у першого покоління.

Зовнішність Tough Wild відрізняється від базової версії більш агресивним дизайном. Передній та задній бампери майже повністю виконані з нефарбованого пластику, за винятком хромованої планки та сріблястої імітації силового захисту.

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Інші акценти: чорні грати радіатора, оправа фар, корпуси бічних дзеркал, а також великий напис Hustler на капоті та логотипи Tough Wild по всьому кузову. На даху з'явилися рейлінги, а опційно доступний експедиційний багажничок. Завершують образ 15-дюймові колеса темно-сірого кольору.

Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp

В інтер'єрі Tough Wild акцент зроблений на практичності. Сидіння оббиті водостійкою тканиною, а на панелі приладів та дверних картах з'явилися матові накладки кольору хакі. Hustler завжди пропонував безліч "похідних" аксесуарів, таких як додаткові кишеньки, столики, тримачі, або навіть спальний матрац, який укладається поверх складених сидінь.

Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp

Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp

Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp

Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp Suzuki Hustler Tough Wild. Джерело: suzuki.co.jp

Технічно Tough Wild не відрізняється від базової моделі. Підвіска з дорожнім просвітом 180 мм залишилася стандартною, як і силові агрегати. На вибір є два бензинових двигуни об'ємом 660 кубиків: атмосферний на 49 л. с. та турбомотор на 64 л. с. (максимально дозволена потужність для кей-карів). Обидва варіанти оснащені варіатором та стартер-генератором. Привід може бути переднім або повним, причому у другому випадку ззаду встановлено повноцінний нерозрізний міст.

Ціни на Suzuki Hustler Tough Wild в Японії починаються з 1,76 млн ієн (11 200 доларів) за базову версію. Турбомотор з повним приводом коштує 1,97 млн ​​ієн (12 500 доларів). Для порівняння, базовий Hustler оцінюється в 1,52 млн ієн (9 700 доларів).

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