Вдвое дешевле Duster: Suzuki начала продажи бюджетного кроссовера (видео)

Suzuki Hustler второго поколения, дебютировавшего в 2019 году, уже близится к концу своего конвейерного цикла. И, верный традициям, японский автопроизводитель выпускает новую версию Tough Wild с внедорожным антуражем, как это было и у первого поколения.

Облик Tough Wild отличается от базовой версии более агрессивным дизайном. Передний и задний бамперы почти полностью выполнены из неокрашенного пластика, за исключением хромированной планки и серебристой имитации силовой защиты.

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Другие акценты: черная решетка радиатора, оправа фар, корпуса боковых зеркал, а также большая надпись Hustler на капоте и логотипы Tough Wild по всему кузову. На крыше появились рейлинги, а опционно доступен экспедиционный багажник. Завершают образ 15-дюймовые колеса темно-серого цвета.

Suzuki Hustler Tough Wild. Источник: suzuki.co.jp

В интерьере Tough Wild упор сделан на практичности. Сидения обиты водостойкой тканью, а на приборной панели и дверных картах появились матовые накладки цвета хаки. Hustler всегда предлагал множество "производных" аксессуаров, таких как дополнительные кармашки, столики, держатели, или даже спальный матрас, который укладывается поверх сложенных сидений.

Suzuki Hustler Tough Wild. Источник: suzuki.co.jp

Suzuki Hustler Tough Wild. Источник: suzuki.co.jp

Suzuki Hustler Tough Wild. Источник: suzuki.co.jp

Suzuki Hustler Tough Wild. Источник: suzuki.co.jp

Технически Tough Wild не отличается от базовой модели. Подвеска с дорожным просветом 180 мм осталась стандартной, как силовые агрегаты. На выбор есть два бензиновых двигателя объемом 660 кубиков: атмосферный на 49 л. с. и турбомотор на 64 л. с. (максимально разрешена мощность для кей-каров). Оба варианта оснащены вариатором и стартер-генератором. Привод может быть передним или полным, причем во втором случае сзади установлен полноценный неразрезной мост.

Цены на Suzuki Hustler Tough Wild в Японии начинаются с 1,76 млн иен (11 200 долларов) за базовую версию. Турбомотор с полным приводом стоит 1,97 млн ​​иен (12 500 долларов). Для сравнения, базовый Hustler оценивается в 1,52 млн иен (9700 долларов).

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