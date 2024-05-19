В Укренерго попередили про відключення світла 20 травня по всій Україні: які графіки

В Україні 20 травня будуть масово вимикати світло. Графіки погодинних відключень електрики діятимуть в усіх регіонах країни.

Як повідомили в Укренерго, 20 травня з 18 до 24 години для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень в усіх регіонах України.

Об'єкти критичної інфраструктури не обмежуватимуть у подачі електроенергії.

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Повідомлення Укренерго. Джерело: facebook.com/npcukrenergo Повідомлення Укренерго. Джерело: facebook.com/npcukrenergo

Нагадаємо, інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у певному регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Для мешканців Києва – дізнатися графік відключень на своїй вулиці кияни можуть на сайті Yasno. Для цього введіть свою адресу і дізнайтеся, чи будуть обмеження електрики за вашою адресою. Також у сервісу є чат-бот у Telegram.

Графік відключення світла в Києві та Київській області публікується на сайті ДТЕК, а також в акаунтах компанії у Viber і Telegram.

Тим часом, експерти вважають, що ударами по інфраструктурних об'єктах росія прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні, посіяти хаос та паніку серед населення.

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