В українців кардинально змінились вимоги до житла: що обирають під час війни

Українці зараз уникають вкладання коштів у квартири в новобудовах. Зростає попит нерухомості на вторинному ринку, де покупці частіше вибирають однокімнатні квартири, вартість яких становить приблизно 60 тис. доларів. Також важливими факторами є розташування житла на нижніх поверхах будинку і наявність ремонту.

Експерт із нерухомості Іван Кудояр розповів УНН, що на первинному ринку кількість угод зменшилася на 40% порівняно з минулим літом.

Він пояснив, що українці утримуються від інвестицій у нове будівництво через тривалу війну. Крім того, покупці не бажають займатися квартирою "з нуля", оскільки житло без ремонту дуже важко продається. За словами Кудояра, ніхто не хоче займатися ремонтом.

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Експерт також відзначив, що на ринку склалася унікальна ситуація, оскільки готове житло можна придбати за нижчою ціною, ніж таке, яке знаходиться в процесі будівництва.

"Ціни (на первинному ринку. – Ред.) плюс-мінус такі ж, як і до війни були. Є забудовники, які підняли на 10-15%, вони мотивують це вартістю бензину, електроенергії. Плюс темпи будівництва у багатьох впали... У Києві було 20 активних забудовників, зараз їх залишилося 7", – зазначив Кудояр.

Згідно з оцінкою експерта, влітку 2024 року найбільший попит спостерігається на однокімнатні квартири з ремонтом на перших поверхах, їхня середня вартість становить близько 60 тис. доларів. Особливо великий інтерес до такого житла виявляється у Закарпатській області, а також у Львові та Івано-Франківську, бо вони вважаються безпечнішими.

Водночас за даними Кудояра, ринок нерухомості в Києві та його околицях показує меншу активність, не дивлячись на міграційний наплив з інших регіонів. "Швидше за все, більше винаймають житло, знімають досить активно", – додав він.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що ціни на 1-кімнатні квартири в Україні зазнали змін.

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