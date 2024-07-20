В Україні запроваджують нові правила видачі лікарняних: про що йдеться
Міністерство охорони здоров'я України пропонує нову схему видачі та продовження лікарняних листів, щоб зменшити корупцію у цій сфері. Про це пише kremen.today.
Суть реформи:
- Обґрунтованість видачі та продовження лікарняних буде перевірятися обраними електронною системою лікарями з деперсоналізованими даними. Це допоможе мінімізувати ризики ухвалення неправомірних рішень.
- Лікарі для перевірки обиратимуться за допомогою прозорої автоматизованої процедури в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).
- Дані про пацієнтів будуть деперсоналізовані та екстериторіальні. Це означає, що перевірку зможуть проводити лікарі з будь-якого регіону, незалежно від місця проживання пацієнта.
- Медзаклади зможуть оскаржити рішення про визнання листка непрацездатності необґрунтованим.
Очікувані результати:
- Зменшення корупції у видачі лікарняних.
- Більш ефективний процес встановлення факту тимчасової непрацездатності.
- Врегулювання питання страхових виплат на основі паперових лікарняних.
Важливо:
Для оформлення електронного лікарняного пацієнту все ще потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.
Законопроект вже підтриманий урядом і очікує на розгляд у Верховній Раді.
Раніше ми розповідали, на які пільги на оздоровлення можуть претендувати родини військових.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!