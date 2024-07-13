В Україні стрімко дорожчають нові квартири: що очікує ринок нерухомості

До кінця 2024 року ціни на новобудови в Україні збільшаться на 15%. Загалом за рік вартість житла від забудовників зросте на 25-30% в гривні.

Про це інформує OBOZ.UA з посиланням на директорку з продажів Будівельної компанії GAZDA Маріанну Бігунець. Вона розповіла про ключові фактори, які впливають на зростання вартості нерухомості.

Через підвищення тарифів на електроенергію і зростання акцизів на пальне в Україні можливе значне зростання цін на широкий асортимент споживчих товарів і послуг. Крім того, уряд передбачає, що у другій половині року інфляція збільшиться до 5-6%, а за підсумками року може досягти 8,2%.

"Підвищення цін – це реалії, водночас виробники, постачальники будівельної продукції зазвичай переглядають ціни з невеликим запасом, який становить у середньому 5%", – підкреслила Маріанна Бігунець.

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Вона зазначає, що вартість житла також залежить від міста, де буде зведено нову будівлю, якості будівельних матеріалів і виконавчих робіт (іноді витрати на будівництво становлять 70-80% від загальної вартості квадратних метрів), а також виконання обіцяних термінів завершення будівництва. До цього також входять кількість поверхів, наявність інфраструктури, легкість доступу до транспортних маршрутів, відстань від центру міста й інші аспекти.

Також забудовники враховують інші фактори, зокрема валютний курс. Якщо вартість проєктів, будівництво яких розпочалося у 2022-2023 роках, до кінця року розраховувалася за курсом 42-43 грн/$, то вартість житлових об'єктів, старт будівництва яких заплановано на другий квартал 2024 року, враховує курс 45-47 грн/$.

Враховуючи всі ці аспекти, до кінця поточного року ціни на житло в новобудовах можуть зрости в середньому на ще 10-15%, в залежності від якості та класу житлових об'єктів. Таким чином, за весь 2024 рік вартість новобудов може збільшитися на 25-30% в національній валюті.

Щоб зберегти високий попит протягом наступного року, необхідно впроваджувати більш вигідні для клієнтів програми розстрочки. "Щоб не лише "вижити", замало просто "задерти" ціни, навіть якщо для цього є вдосталь об’єктивних підстав. На моє переконання, девелопери також мають змінюватися, підвищуючи якість житла, розвиваючи різні формати, проробляючи оптимальні для покупців механізми придбання", – підсумувала експертка.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що київський ринок оренди житла переживає шок. Ціни на ньому стрибнули вище довоєнних показників.

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