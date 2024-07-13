В Украине стремительно дорожают новые квартиры: что ожидает рынок недвижимости

До конца 2024 года цены на новостройки в Украине увеличатся на 15%. Всего за год стоимость жилья от застройщиков вырастет на 25-30% в гривне.

Об этом информирует OBOZ.UA со ссылкой на директора по продажам Строительной компании GAZDA Марианну Бигунец. Она рассказала о ключевых факторах, которые влияют на рост стоимости недвижимости.

Из-за повышения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на топливо в Украине возможен значительный рост цен на широкий ассортимент потребительских товаров и услуг. Кроме того, правительство предполагает, что во второй половине года инфляция увеличится до 5-6%, а по итогам года может достичь 8,2%.

"Повышение цен – это реалии, при этом производители, поставщики строительной продукции обычно пересматривают цены с небольшим запасом, который составляет в среднем 5%", – подчеркнула Марианна Бигунец.

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Она отмечает, что стоимость жилья также зависит от города, где будет возведено новое здание, качества строительных материалов и исполнительных работ (иногда затраты на строительство составляют 70-80% от общей стоимости квадратных метров), а также выполнения обещанных сроков завершения строительства. В это также входят количество этажей, наличие инфраструктуры, легкость доступа к транспортным маршрутам, расстояние от центра города и другие аспекты.

Также застройщики учитывают другие факторы, в частности валютный курс. Если стоимость проектов, строительство которых началось в 2022-2023 годах, до конца года рассчитывалась по курсу 42-43 грн/$, то стоимость жилых объектов, старт строительства которых запланирован на второй квартал 2024 года, учитывает курс 45-47 грн/$.

Учитывая все эти аспекты, до конца текущего года цены на жилье в новостройках могут вырасти в среднем на еще 10-15%, в зависимости от качества и класса жилых объектов. Таким образом, за весь 2024 год стоимость новостроек может увеличиться на 25-30% в национальной валюте.

Чтобы сохранить высокий спрос в течение следующего года, необходимо внедрять более выгодные для клиентов программы рассрочки. "Чтобы не только "выжить", мало просто "задрать" цены, даже если для этого есть достаточно объективных оснований. По моему убеждению, девелоперы также должны меняться, повышая качество жилья, развивая различные форматы, прорабатывая оптимальные для покупателей механизмы приобретения", – подытожила эксперт.

Напомним, ранее UAportal писал, что киевский рынок аренды жилья испытывает шок. Цены на нем прыгнули выше довоенных показателей.

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