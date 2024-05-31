В Україні здорожчають сигарети: коли та на скільки

У Верховній Раді підтримали урядовий законопроєкт № 11090 щодо внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до вимог європейського законодавства.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, розгляд цього проєкту закону проходив на засіданні профільного парламентського комітету. Ним передбачено збільшення акцизів на сигарети. За ухвалення законопроєкту проголосувало 22 депутати, один виступив проти.

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За словами Железняка, законопроєкт передбачає встановлення з 1 січня 2028 року нових розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби "з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС".

"Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025 році акциз зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%. У цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації", – додав народний депутат.

Він додав, що реалізація законопроєкту матиме на меті збільшити доходи бюджету коштом додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн.

2026 року планується залучити до бюджету 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

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