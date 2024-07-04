В Україні спостерігається різке скорочення пенсіонерів: яка причина та скільки їх залишилося

З 2017 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилася майже на 2 мільйони осіб. Під час великої війни ця цифра скоротилася ще на 687 тисяч. Якщо така тенденція збережеться, то вже цього року кількість пенсіонерів вперше в історії незалежної України може зменшитися до менш ніж 10 мільйонів.

За даними статистики ПФУ, станом на 1 січня 2022 року в Україні було 10 мільйонів 841 тисяча пенсіонерів. До квітня 2024 року, під час повномасштабної війни, ця кількість зменшилася до 10 мільйонів 154 тисяч. Таким чином, щомісяця під час війни кількість пенсіонерів зменшувалася на 24,5 тисячі осіб.

Протягом останніх 28 місяців кількість пенсіонерів зменшилася на 687 тисяч осіб. До початку повномасштабної війни, з січня 2020 року до січня 2022 року, кількість пенсіонерів зменшилася на 493 тисячі осіб, що означає щомісячне скорочення на 20,5 тисяч осіб.

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Під час великої війни темпи скорочення пенсіонерів залишилися майже незмінними. Існує кілька причин для такого скорочення, серед яких:

Щорічне підвищення вимог для отримання пенсії. Поступово необхідно буде мати 35 років стажу для виходу на пенсію у 60 років. У 2017 році вимога складала лише 25 років.

Зростання смертності та окупація. Повномасштабна війна призвела до значних втрат серед населення, руйнування цілих міст. Крім того, зниження рівня доходів та важка психологічна ситуація сприяють зростанню смертності.

Біженці. Хоча більшість біженців – молоді українки, серед майже 5 мільйонів біженців є також пенсіонери та ті, хто мав би вийти на пенсію під час великої війни.

Раніше ми розповідали, хто в Україні отримує найбільшу пенсію.

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