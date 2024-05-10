У США сказали, чи був пакет допомоги на 60 млрд для України останнім

В найближчі тижні Сполучені Штати планують поставити Україні нові партії зброї. Однак поки невідомо, якої саме.

Цю інформацію оголосив Метью Міллер, представник Держдепартаменту США, під час брифінгу. Він наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну військово та допомагатимуть їй утримати свої позиції.

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Міллер зазначив, що очікуються нові поставки зброї та військової техніки упродовж наступних тижнів.

"Що ми можемо зробити як партнер України — це продовжувати військову підтримку, підтримку армії і, найважливіше, допомагати їм (Силам оборони України. – Ред.) утримуватись на нинішніх позиціях", – сказав представник Держдепу.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт щодо допомоги Україні. Вартість цього пакета становить 60 мільярдів доларів.

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