У російській Самарі невідомі спалили гелікоптер Мі-8 вартістю до 15 мільйонів доларів (відео)

У місті Самара на росії, що за 1500 м від України, невідомі підпалили транспортний гелікоптер Мі-8. Вартість спаленої техніки складає від 10 до 15 мільйонів доларів.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інцидент стався 17 квітня 2024 року на аеродромі "Кряж" у місті Самара.

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"Знищено транспортний вертоліт Мі-8. Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів", – йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідка показала відео, як горів російський гвинтокрил:

Мі-8 ( виріб "80", за кодифікацією НАТО: Hip) – це радянський, а потім і російський багатоцільовий вертоліт, розроблений в ОКБ імені М. Л. Міля на початку 1960-х років.

Це наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами. Мі-8 широко використовувався як військовий, так і цивільний вертоліт у багатьох країнах світу.

Ось деякі з характеристик Мі-8:

Екіпаж: 2-3 пілоти

Пасажиромісткість: 24 солдати або 12 лежачих хворих

Вантажопідйомність: 4000 кг

Силова установка: 2 газотурбінних двигуни ТВЗ-117А потужністю 2200 к.с. кожен

Максимальна швидкість: 305 км/год

Дальність польоту: 450 км

Висота польоту: 5000 м

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