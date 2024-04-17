В российской Самаре неизвестные сожгли вертолет Ми-8 стоимостью до 15 миллионов долларов (видео)

В городе Самара на россии, в 1500 м от Украины, неизвестные подожгли транспортный вертолет Ми-8. Стоимость сожженной техники составляет от 10 до 15 миллионов долларов.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, инцидент произошел 17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж" в Самаре.

Вас также заинтересует: В Бердянске произошел прилет Storm Shadow по базированию оккупантов на Южгидромаше (фото)

"Уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов", – говорится в сообщении ГУР.

Разведка показала видео, как горел российский вертолет:

Ми-8 (изделие "80", по кодификации НАТО Hip) – это советский, а затем и российский многоцелевой вертолет, разработанный в ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов.

Это самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями. Ми-8 широко использовался как военный, так и гражданский вертолет во многих странах.

Вот некоторые из характеристик Ми-8:

Экипаж: 2-3 пилота

Пассажироемкость: 24 солдата или 12 лежачих больных

Грузоподъемность: 4000 кг

Силовая установка: 2 газотурбинных двигателя ТВС-117А мощностью 2200 л.с. каждый

Максимальная скорость: 305 км/ч

Дальность полета: 450 км

Высота полета: 5000 м

Ранее в The Sun узнали, когда и чем Украина разрушит Крымский мост.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!