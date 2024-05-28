Внаслідок зсуву ґрунту у Папуа-Новій Гвінеї загинуло 2000 людей (фото)

Три дні тому в Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого загинула понад 2 000 людей.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд країни.

Міністр оборони країни Біллі Джозеф заявив, що в шести віддалених селах в районі Майп-Мулітака в провінції Енга, де стався зсув рано вранці в п'ятницю, коли більшість людей спали, проживало 4 000 осіб.

Понад 150 будинків були поховані під уламками майже двоповерхової висоти. Через більш ніж 72 години після зсуву жителі все ще використовували лопати, палиці і руки, намагаючись розчистити грунт. За даними провінційної влади, вдалось знайти лише п'ять тіл.

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Важка техніка та допомога прибувають повільно через віддаленість. Протягом доби на місце катастрофи був відправлений керівник оборонних операцій за підтримки Сил оборони Австралії, на місці перебувала інженерна команда Папуа-Нової Гвінеї, а також військовий гелікоптер для евакуації людей.

Уряд звернувся до геотехнічної групи Сил оборони Нової Зеландії з проханням оцінити можливу нестабільність ґрунту поблизу, яка може зробити небезпечним використання важкої землерийної техніки.

В понеділок Австралія оголосила про виділення першого пакету допомоги в розмірі 2,5 мільйона австралійських доларів (1,66 мільйона доларів США) і заявила, що надішле технічних експертів для допомоги в рятувальних і відновлювальних роботах.

Китай також заявив, що надасть допомогу. Було евакуйовано понад 250 будинків, а понад 1250 людей були змушені покинути свої домівки.

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