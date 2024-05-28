В результате оползня в Папуа-Новой Гвинее погибли 2000 человек (фото)

Три дня назад в Папуа-Новой Гвинее произошло масштабное смещение почвы, в результате чего погибли более 2 000 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство страны.

Министр обороны страны Билли Джозеф заявил, что в шести отдаленных селах в районе Майп-Мулитака в провинции Энга, где произошел оползень рано утром в пятницу, когда большинство людей спали, проживало 4 000 человек.

Более 150 домов были погребены под обломками почти двухэтажной высоты. Спустя более 72 часов после смещения жители все еще использовали лопаты, палки и руки, пытаясь расчистить почву. По данным провинциальных властей, удалось найти только пять тел.

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Тяжелая техника и помощь прибывают медленно из-за удаленности. В течение суток на место катастрофы был отправлен руководитель оборонных операций при поддержке Сил обороны Австралии, на месте находилась инженерная команда Папуа-Новой Гвинеи, а также военный вертолет для эвакуации людей.

Правительство обратилось в геотехническую группу Сил обороны Новой Зеландии с просьбой оценить возможную нестабильность почвы поблизости, которая может сделать опасным использование тяжелой землеройной техники.

В понедельник Австралия объявила о выделении первого пакета помощи в размере 2,5 миллиона австралийских долларов (1,66 миллиона долларов США) и заявила, что пошлет технических экспертов для помощи в спасательных и восстановительных работах.

Китай также заявил, что окажет помощь. Были эвакуированы более 250 домов, а более 1250 человек были вынуждены покинуть свои дома.

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