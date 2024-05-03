У Міноборони пояснили, з якими хворобами можуть мобілізувати до війська

В Україні скасували категорію "обмежено придатний" для військовозобов'язаних осіб. Натомість ВЛК визначатиме придатність по новому.

Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби. Зміни опубліковані у наказі.

Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:

не придатним до служби;

повністю придатним;

придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.

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Серед хвороб, з якими військовозобов'язаних визнають придатними вказані, зокрема, залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій. Також придатними є особи, які мають хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій, хвороби, що зумовленні ВІЛ та безсимптомне носійство ВІЛ, а також новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування.

Окрім цього придатними визнають за наявності:

повільно прогресуючі та не прогресуючі хвороби крові;

хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;

невротичні легкі психічні розлади з виходом в одужання;

запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;

гіпертонічна хвороба I стадії.

Від мобілізації не звільняють хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання, хвороби печінки з незначними порушеннями функцій, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій, артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.

Своєю чергою до служби в тилу визнаватимуться придатними з:

клінічно вилікуваним туберкульозом;

хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;

хворобами, що зумовлені ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;

зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.

доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;

хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий мобілізаційний закон. Народні депутати проголосували за постанову, яка зобов’язала уряд ухвалити рішення щодо додаткової виплати в 70 тис. грн для військовослужбовців на передовій.

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